AliExpress больше не отправляет дорогие товары украинцам? Стало известно о досадном случае

Крупные китайские маркетплейсы не готовы работать в условиях военных рисков

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Россия целенаправленно уничтожает склады "Новой почты", из-за чего многие теряют свои посылки. Ситуация дошла до того, что китайские продавцы могли изменить свое отношение к отправке товаров в Украину.

Так, у корреспондента "Телеграфа" произошел досадный случай с такой отправкой. После очередного обстрела "Новая почта" сообщила его, что посылка с AliExpress была потеряна. В то же время в приложении AliExpress отмечалось, что она задерживается из-за боевых действий.

Уведомление об утрате отправления от НП

После того как "Новая почта" подала официальные данные, в AliExpress проверили информацию о потере посылки и через один день вернули средства на счет. Сумма составляла около 2000 грн.

Корреспондент снова заказал тот же товар через 15 минут после возврата средств. В течение суток в AliExpress обрабатывали запрос, после чего без объяснений просто вернули средства. Можно предположить, что крупные маркетплейсы могли пересмотреть свою политику по отправке дорогостоящих товаров в Украину из-за ситуации с безопасностью.

Следует отметить, что AliExpress вернул деньги за дорогой товар, однако в заказе был еще один мелкий товар и его обещают прислать. Именно поэтому сумма возвращенных средств не такая, как сумма заказа, то есть заказ выполняется частично, и в AliExpress не отправили клиенту только более дорогой товар.

Возврат средств от AliExpress за утраченную посылку

Также следует добавить, что в AliExpress не слишком оперативно информируют клиентов об изменениях. Так, в мобильном приложении маркетплейса отмена заказа не отображена.

В приложении не отображен отказ в отправке

Ранее "Телеграф" рассказывал, как получить возмещение за потерянную из-за атаки посылку и что обязательно нужно указать в заявлении.