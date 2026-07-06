Будто в ресторане: как приготовить идеально жареное яйцо

Оно будет безупречным каждый раз

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Жареное яйцо готовит почти каждый, но не всегда оно получается одинаковым. У кого-то оно пригорает, у кого-то белок получается мягким, а желток пережаренным.

На самом деле есть простой способ сделать его стабильно идеальным каждый раз. О простых советах написало издание Bon Appétit.

Секрет ресторанной яичницы

Сначала разогрейте сковороду на средне-сильном огне и налейте оливковое масло так, чтобы оно тонким слоем покрывало дно. Когда масло хорошо нагреется, осторожно разбейте яйца, чтобы белок не слипся.

Жарьте несколько минут, пока края не станут золотистыми и хрустящими, а белок почти полностью не схватится. При необходимости поливайте белок горячим маслом, избегая желтка, чтобы он остался жидким.

В конце добавьте соль и подавайте сразу, пока яйцо горячее и ароматное. Главное правило — хорошо разогретое масло, и тогда блюдо точно получится.

Как сделать идеально жареную яичницу. Фото: сгенерированное ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в какой воде нужно варить яйца, чтобы скорлупа снималась легко и буквально через несколько секунд, без лишних усилий во время очищения.