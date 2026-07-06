Наче у ресторані: як приготувати ідеально смажене яйце

Воно буде бездоганним щоразу

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Смажене яйце готує майже кожен, але не завжди воно виходить однаковим. У когось воно пригорає, у когось білок виходить м’яким, а жовток — пересмаженим.

Насправді є простий спосіб зробити його стабільно ідеальним щоразу. Про прості поради написало видання Bon Appétit.

Секрет ресторанної яєчні

Спочатку розігрійте сковороду на середньо-сильному вогні та додайте оливкову олію так, щоб вона тонким шаром покривала дно. Коли олія добре нагріється, обережно розбийте яйця, щоб білок не з’єднався між собою.

Смажте кілька хвилин, поки краї не стануть золотистими та хрусткими, а білок майже повністю схопиться. За потреби поливайте білок гарячою олією, уникаючи жовтка, щоб він залишився рідким.

Наприкінці додайте сіль і подавайте одразу, поки яйце гаряче й ароматне. Головне правило — добре розігріта олія, і тоді страва точно вдасться.

Як зробити ідеально смажену яєчню. Фото: згенероване ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у якій воді потрібно варити яйця, щоб шкаралупа знімалася легко і буквально за кілька секунд, без зайвих зусиль під час очищення.