Помогает по хозяйству и ходит за покупками: в Черновцах заметили необычного пса (видео)

Местных жителей уже не удивляет смышленая собака

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В Черновцах пес-трудяга попал на камеру. Он вел себя непривычно, но прохожие не обращали на это внимания.

Курьезное видео опубликовал местный Telegram-канал.

Собака уверенно несла сумку по определенному маршруту. Это выглядело так, будто бы животное несло покупки своему подопечному. При этом пес перешел дорогу по пешеходному переходу.

В комментариях написали, что он – волонтер по имени Берчик из Харькова. Сейчас его хозяин служит в рядах ВСУ, а животное проживает с его матерью в Черновцах.

Местные жители давно не удивляются четвероногому с сумкой, что также можно заметить на видео. Возможно, он ходит за покупками для своей хозяйки или другого человека, нуждающегося в помощи.

Судя по кадрам, этот пес принадлежит к породе малинуа (бельгийская овчарка), известной своей сообразительностью и послушанием.

Ранее мы назвали маленькую породу, которую очень сложно содержать в квартире. Несмотря на свои компактные размеры и вес всего в несколько килограммов, эта собака обладает колоссальной жизненной энергией.