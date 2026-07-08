Есть ли у Трампа дедлайн по завершению войны в Украине: президент США ответил

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ответил, если у него дедлайн для завершения российско-украинской войны.

Корреспондентка "Телеграфа" задала соответствующий вопрос во время пресс-конференции Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре 8 июля.

Американский лидер ответил коротко: "нет". Но в то же время он надеется на заключение мирного соглашения, ведь "уже завершил восемь войн".

Добавим, что Дональд Трамп нередко повторяет одно и то же: он единственный политик, который может предотвратить Третью мировую войну. Более того, он утверждает, что уже завершил восемь войн во время своего первого президентства и остановил несколько новых конфликтов по возвращении в Белый дом. Заявления звучат с каждой трибуны – от предвыборных митингов до официальных выступлений в Конгрессе.

О каких ойнах постоянно твердит американский президент:

Газа — Израиль и ХАМАС : заявил, что остановил войну, несмотря на сохраняющуюся напряженность.

: заявил, что остановил войну, несмотря на сохраняющуюся напряженность. Афганистан : считает своей заслугой начало вывода американских войск.

: считает своей заслугой начало вывода американских войск. ИГИЛ в Сирии и Ираке : уничтожение халифата Дональд Трамп считает своей главной победой.

: уничтожение халифата Дональд Трамп считает своей главной победой. Сирия : говорит, что снизил участие США в войне.

: говорит, что снизил участие США в войне. Северная Корея : утверждает, что предотвратил ядерную войну переговорами с Ким Чен Ыном.

: утверждает, что предотвратил ядерную войну переговорами с Ким Чен Ыном. Индия и Пакистан : заявил, что помог добиться прекращения огня.

: заявил, что помог добиться прекращения огня. Йемен, Сомали и Ливия : включает сокращение американских военных операций в этих странах.

: включает сокращение американских военных операций в этих странах. Авраамовы соглашения: считает мирные договоры Израиля с арабскими странами предотвращением будущих войн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известный военный рассказал, когда может закончиться война.