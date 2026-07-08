Есть ли у Трампа дедлайн по завершению войны в Украине: президент США ответил
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ответил, если у него дедлайн для завершения российско-украинской войны.
Корреспондентка "Телеграфа" задала соответствующий вопрос во время пресс-конференции Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре 8 июля.
Американский лидер ответил коротко: "нет". Но в то же время он надеется на заключение мирного соглашения, ведь "уже завершил восемь войн".
Добавим, что Дональд Трамп нередко повторяет одно и то же: он единственный политик, который может предотвратить Третью мировую войну. Более того, он утверждает, что уже завершил восемь войн во время своего первого президентства и остановил несколько новых конфликтов по возвращении в Белый дом. Заявления звучат с каждой трибуны – от предвыборных митингов до официальных выступлений в Конгрессе.
О каких ойнах постоянно твердит американский президент:
- Газа — Израиль и ХАМАС: заявил, что остановил войну, несмотря на сохраняющуюся напряженность.
- Афганистан: считает своей заслугой начало вывода американских войск.
- ИГИЛ в Сирии и Ираке: уничтожение халифата Дональд Трамп считает своей главной победой.
- Сирия: говорит, что снизил участие США в войне.
- Северная Корея: утверждает, что предотвратил ядерную войну переговорами с Ким Чен Ыном.
- Индия и Пакистан: заявил, что помог добиться прекращения огня.
- Йемен, Сомали и Ливия: включает сокращение американских военных операций в этих странах.
- Авраамовы соглашения: считает мирные договоры Израиля с арабскими странами предотвращением будущих войн.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известный военный рассказал, когда может закончиться война.