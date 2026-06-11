Гранит больше не в моде: в дизайн современных кухонь возвращается практический и экономичный тренд.

Современная кухня становится простором, где практичность и легкость быта ценятся больше всего

В дизайне интерьеров происходят значительные изменения: гранит, долго считавшийся эталоном элегантности и долговечности для кухонных столешниц теряет свои позиции. Современные владельцы жилья все чаще предпочитают функциональность и простоту в уходе.

Новым трендом уверенно становится нержавеющая сталь. Об этом пишет losandes.

Почему нержавеющая сталь вытесняет гранит.

Несмотря на свою эстетическую привлекательность, натуральный гранит представляет собой пористую каменную породу. Он требует регулярного нанесения специальных защитных герметиков и деликатной чистки, ведь легко впитывает жидкости, оставляя пятна от кофе, вина, растительных масел или соусов.

Нержавеющая сталь предлагает совершенно другой подход и имеет ряд весомых преимуществ:

Максимальная гигиеничность: ее гладкая поверхность не имеет пор, поэтому не впитывает жир, грязь или влагу, что полностью исключает размножение бактерий.

ее гладкая поверхность не имеет пор, поэтому не впитывает жир, грязь или влагу, что полностью исключает размножение бактерий. Устойчивость к температурам и воде: она не боится горячей посуды, только что снятой с плиты, и постоянного контакта с водой.

Легкость монтажа и кастомизация: в отличие от тяжелых гранитных плит, стальные столешницы изготавливаются из листов, которые формируются поверх опорных конструкций. Это позволяет создавать бесшовные дизайны, интегрировать раковины и защитные борproperty-бортики без стыков, где обычно скапливается грязь.

в отличие от тяжелых гранитных плит, стальные столешницы изготавливаются из листов, которые формируются поверх опорных конструкций. Это позволяет создавать бесшовные дизайны, интегрировать раковины и защитные борproperty-бортики без стыков, где обычно скапливается грязь. Экономичность и простой уход: для ежедневной очистки требуются только влажная тряпка и обычное нейтральное моющее средство. Никаких дорогостоящих специальных средств или периодического обновления защитного слоя. К тому же во многих случаях такую столешницу можно установить поверх уже имеющейся кухонной мебели во время ремонта.

для ежедневной очистки требуются только влажная тряпка и обычное нейтральное моющее средство. Никаких дорогостоящих специальных средств или периодического обновления защитного слоя. К тому же во многих случаях такую столешницу можно установить поверх уже имеющейся кухонной мебели во время ремонта. Современный визуальный эффект: сталь идеально подходит для стилей минимализм, хай-тек и индустриального дизайна, визуально расширяя пространство кухни.

Что следует учесть перед выбором

Несмотря на очевидные достоинства, нержавеющая сталь имеет свои особенности. Ее главный недостаток – склонность к появлению мелких царапин, отпечатков пальцев и следов от капель воды (особенно на глянцевых поверхностях). Со временем материал покрывается природной патиной для использования.

Чтобы минимизировать эти нюансы, дизайнеры и эксперты рекомендуют:

Выбирать матовые, сатиновые или фактурные (например, "лен") покрытия , на которых микроцарапины почти незаметны.

, на которых микроцарапины почти незаметны. Не использовать агрессивные металлические скребки для мытья.

Обязательно пользоваться разделочными досками для нарезки продуктов.

Насухо вытирать поверхность после уборки во избежание появления известкового налета от воды.

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