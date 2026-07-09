Фото молодого Портникова вызвали настоящий ажиотаж у Threads: "Однозначно краш"

Так выглядел журналист в 30 лет

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Архивные фото Виталия Портникова неожиданно завирусились в сети. Украинцы восхитились внешностью молодого журналиста и назвали его украинским "крашем".

В популярной соцсети Threads появились фото 59-летнего украинского журналиста, публициста, политического обозревателя и телеведущего Виталия Портникова в молодые годы. Их опубликовал действующий военнослужащий НГУ бригады "Хартия" Максим Потапович.

Свое сообщение он подписал кратко: "Виталий Портников 1997 версия". Архивные кадры быстро привлекли внимание пользователей, искренне удивленных 30-летним видом известного журналиста.

В комментариях Портникова буквально засыпали комплиментами. Некоторые назвал его настоящим украинским "крашем". "Офигеть какой!", — даже отреагировал сам Виталий Портников на публикацию.

Другие пользователи оставили следующие комментарии:

"Не ну он однозначно краш"

"Краш"

"Какой он кайфовый"

"Мне он сегодня ночью приснился после этих фото"

"Ну хорош"

Виталий Портников – известный украинский публицист и политический обозреватель. Родился в Киеве в еврейской интеллигентской семье, журналистикой увлекался с детства и начал публиковаться еще в школьные годы. Высшее образование получил в Днепропетровском и Московском государственных университетах, окончив факультет журналистики и аспирантуру МГУ.

Карьеру начал как парламентский корреспондент, освещая политику постсоветского пространства в газетах "Молодежь Украины" и "Независимая газета". С 1990 года сотрудничает с "Радио Свобода", а с 2013 года ведет популярное политическое шоу "Политклуб Виталия Портникова" на телеканале "Эспрессо". Также работал над телепроектами на К1 и ТВi. За свою профессиональную деятельность отмечен премиями "Золотое перо" (1989), имени Василия Стуса (2022) и Шевченковской премией (2023).

Фото: Getty Images

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