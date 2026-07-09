Фото молодого Портникова викликали справжній ажіотаж у Threads: "Однозначно краш"

Такий вигляд мав журналіст у 30 років

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Архівні світлини Віталія Портникова несподівано завірусились мережею. Українці захопилися зовнішністю молодого журналіста та назвали його українським "крашем".

У популярній соцмережі Threads з’явилися фото 59-річного українського журналіста, публіциста, політичного оглядача та телеведучого Віталія Портникова у молоді роки. Їх опублікував чинний військовослужбовець НГУ бригади "Хартія" Максим Потапович.

Свій допис він підписав коротко: "Віталій Портников 1997 версія". Архівні кадри швидко привернули увагу користувачів, які були щиро здивовані 30-річним виглядом відомого журналіста.

У коментарях Портникова буквально засипали компліментами. Дехто назвав його справжнім українським "крашем". "Офігеть який!", — навіть відреагував сам Віталій Портников на публікацію.

Інші користувачі залишили такі коментарі:

"Не ну він однозначно краш"

"Краш"

"Який він кайфовий"

"Мені він сьогодні вночі приснився після цих фото"

"Ну хорош"

Віталій Портников — відомий український публіцист та політичний оглядач. Народився в Києві в єврейській інтелігентській родині, журналістикою захоплювався з дитинства і почав публікуватися ще в шкільні роки. Вищу освіту здобув у Дніпропетровському та Московському державних університетах, закінчивши факультет журналістики та аспірантуру МДУ.

Кар'єру розпочав як парламентський кореспондент, висвітлюючи політику пострадянського простору в газетах "Молодь України" та "Независимая газета". З 1990 року співпрацює з "Радіо Свобода", а з 2013 року веде популярне політичне шоу "Політклуб Віталія Портникова" на телеканалі "Еспресо". Також працював над телепроєктами на К1 і ТВі. За свою професійну діяльність відзначений преміями "Золоте перо" (1989), імені Василя Стуса (2022) та Шевченківською премією (2023).

Фото: Getty Images

Раніше повідомлялось, що українська журналістка поставила на місце Ксенію Собчак.