Не варите кукурузу в воде: простой способ сделает ее более сочной и сладкой (видео)

Молодая кукуруза – одна из главных гастрономических ассоциаций лета.

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Обычно ее варят в большой кастрюле, тратя много времени на приготовление. Однако существует гораздо более простой способ, который в последнее время набирает популярность в соцсетях. Он позволяет получить нежные, сочные и сладкие кочаны всего за несколько минут, даже не включая плиту.

Многие хозяйки привыкли очищать кукурузу от листьев перед приготовлением. Однако именно в этом, как оказалось, и кроется главное заблуждение. Автор популярного видео призналась, что много лет зря варила кукурузу традиционным способом, пока не узнала простой кулинарный лайфхак. Об этом говорится на Instagram-странице "thefoodhub.by_ilona".

Почему не стоит снимать листву

Секрет заключается в том, что кочан нужно положить к микроволновке прямо в листьях. Внутри него естественным образом сохраняется влага, которая во время нагревания превращается в пар. Благодаря этому создается своеобразный эффект паровой бани: зерна равномерно пропариваются, остаются сочными и не пересыхают.

После приготовления листья легко отделяются от кочана, а сама кукуруза получается мягкой, ароматной и сладкой без добавления воды.

Сколько времени готовить

Время приготовления зависит от мощности микроволновки и размера кочана. В среднем достаточно около восьми минут на максимальной мощности. Если кукуруза очень молодая, она может быть готова и немного раньше, тогда как большие початки требуют больше времени.

После завершения приготовления кукурузу следует оставить на одну-две минуты, ведь внутри еще сохраняется горячий пар. Затем нужно осторожно снять листву, чтобы не обжечься.

Есть и другие способы приготовления

Если листья уже сняты, кукурузу можно быстро приготовить в микроволновке. Один из популярных вариантов — положить очищенный кочан в пакет с несколькими ложками воды, сделать в нем несколько отверстий для выхода пара и готовить 2–3 минуты на максимальной мощности.

Еще один способ – завернуть очищенную кукурузу в хорошо смоченные бумажные полотенца. Влага будет испаряться при нагревании, создавая схожий эффект пропаривания. В таком случае один кочан обычно готовится примерно 4–5 минут, а если одновременно готовятся два, время следует увеличить до восьми минут.

Как сделать кукурузу еще вкуснее

Готовую кукурузу можно подавать сразу после приготовления. Классический вариант – смазать кочан сливочным маслом и посыпать солью. Любители более ярких вкусов могут добавить копченую паприку, смесь ароматных трав, тертый пармезан или несколько капель лимонного сока.

Для этого способа лучше подходит молодая кукуруза со светло-желтыми, сочными зернами. Именно она готовится быстро и сохраняет нежную текстуру. Если же початки уже перезрели, время приготовления придется увеличить, а зерна все равно могут остаться более жесткими.

Простой лайфхак доказывает, что даже привычные летние блюда можно готовить быстрее и без лишних хлопот. Достаточно оставить листья на кочане, воспользоваться микроволновкой — и уже через несколько минут наслаждаться горячей, сочной кукурузой без кастрюли и длительной варки.