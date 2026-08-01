Живой Нострадамус пугает точностью пророчеств: какое тревожное заявление он делал о войне в Украине

Пророчества экстрасенса сбываются, правда, не все

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Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "Живым Нострадамусом", утверждает, что два из его пророчеств о 2026 году сбылись, а третье предсказание разворачивается в прямом эфире и может иметь катастрофические глобальные последствия.

Так называемый "Живой Нострадамус", который утверждает, что предсказал пандемию COVID-19 и смерть королевы Елизаветы II, представил список из нескольких предсказаний на 2026 год. Два из них уже сбылись, сообщает Tyla.

По информации источника, Саломе предвидел будущее в вопросе войны США и Израиля с Ираном. Саломе предсказал, что конфликт может возникнуть из-за обогащения урана в Иране, и что это "вызовет новый и глубокий период региональной нестабильности, особенно во втором квартале 2026 года".

Второе предсказание касалось победителя ЧМ-2026 по футболу. Бразильский мистик приписал себе заслугу в предсказании победы Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в финале чемпионата мира-2026, поскольку ранее он говорил, что чемпионы будут выступать в цветах огня. Однако под это описание подходили и другие топ-сборные: Португалия, Нидерланды, Франция, Марокко, Аргентина.

Сейчас Атос прогнозирует конфликт между НАТО и Россией в Арктике, где столкнуться интересы союза и РФ.

Это повышает вероятность прямых столкновений с НАТО во время таяния льдов в 2026 году, когда новые судоходные маршруты и запасы энергоносителей могут сыграть решающую роль. Атос Саломе

Кроме того, он также предупредил о потенциальном конфликте в Сахеле в Африке.

С ростом экстремистских группировок в северных регионах Нигера я считаю, что этот регион может стать ареной косвенного противостояния между странами, стремящимися сохранить свое влияние после ухода западных войск. Атос Саломе

Атос Саломе/Фото: instagram.com/athos_salome

Отметим, "Живой Нострадамус" в 2025 году делал прогноз и по войне Украины против РФ. Экстрасенс заявлял о негласном соглашении, добавляя, что война в Украине завершится в 2025 году без объявления победителя. Границы будут "заморожены", а Украина превратится в "буферное государство".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине существует немало экстрасенсов, которые каждый год прогнозируют окончание войны с Россией, а иногда и ядерные удары. Однако, несмотря на то, что эти обещания так и не сбывались, плату за свои услуги они берут немалую.