Мужчин собаки боятся чаще, чем женщин — и вот почему
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В первую очередь собака должна уважать своего хозяина
Иногда создается впечатление, что собаки больше слушаются мужчин, чем женщин. Это может объясняться тем, что мужчины не такие терпеливые и быстрее могут применить силу к своему любимцу.
Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала кинолог частного клуба SIRKO CLUB Татьяна Працонь. Она отметила, что это относится не ко всем собакам.
Кинолог указала, что это может быть также потому, что в воспитании домашнего животного мужчины могут быть несдержанными. А также действовать более грубо.
"Мужчины обычно менее терпеливы, еще могут проявлять более грубые движения и более активную силу, и поэтому собаки могут бояться этого. Но это опять же не все", — рассказала Працонь.
Почему собака может перестать реагировать на команды хозяина?
По словам кинолога, поведение и реакции собаки формируются каждый день. Даже после успешного обучения животному требуются регулярные повторения правил и норм поведения.
А если владелец перестает заниматься собакой, животное может постепенно возвращаться к старым моделям поведения. К основным ошибкам в воспитании можно отнести:
- отсутствие четких правил в доме;
- разная реакция членов семьи на одинаковое поведение животного;
- нерегулярные тренировки;
- недостаточное общение с собакой.
Ранее Телеграф рассказывал, что главной ошибкой украинцев в воспитании собак является не жестокость.