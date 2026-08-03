Мужчин собаки боятся чаще, чем женщин — и вот почему

В первую очередь собака должна уважать своего хозяина

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Иногда создается впечатление, что собаки больше слушаются мужчин, чем женщин. Это может объясняться тем, что мужчины не такие терпеливые и быстрее могут применить силу к своему любимцу.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала кинолог частного клуба SIRKO CLUB Татьяна Працонь. Она отметила, что это относится не ко всем собакам.

Кинолог указала, что это может быть также потому, что в воспитании домашнего животного мужчины могут быть несдержанными. А также действовать более грубо.

"Мужчины обычно менее терпеливы, еще могут проявлять более грубые движения и более активную силу, и поэтому собаки могут бояться этого. Но это опять же не все", — рассказала Працонь.

Почему собака может перестать реагировать на команды хозяина?

По словам кинолога, поведение и реакции собаки формируются каждый день. Даже после успешного обучения животному требуются регулярные повторения правил и норм поведения.

А если владелец перестает заниматься собакой, животное может постепенно возвращаться к старым моделям поведения. К основным ошибкам в воспитании можно отнести:

отсутствие четких правил в доме;

разная реакция членов семьи на одинаковое поведение животного;

нерегулярные тренировки;

недостаточное общение с собакой.

Ранее Телеграф рассказывал, что главной ошибкой украинцев в воспитании собак является не жестокость.