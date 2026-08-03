Многие не замечают: в "АТБ" можно купить хорошие товары за копейки из-за "дефекта"

По этим вопросам в компании установлены строгие правила

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Во всех магазинах сети "АТБ" внимательно относятся к качеству продаваемых товаров. Если срок годности продуктов или товарный вид портятся, их выставляют на витрину со сниженной ценой.

Об этом "Телеграфу" рассказал работник сети "АТБ". По его словам, этот процесс называется уценкой.

В то же время он отметил, что, фактически, это не скидка на товар. Это реализация товара, который уже нельзя продавать по обычной цене.

"Если товар уже находится на грани срока годности — это не скидка. Это называется уценка. Этот товар уценивают и выкладывают на витрины. То есть покупатель видит, что этот товар снижен в цене. Уцененный бывает он как деформированный — повреждена упаковка или еще что-то, или срок годности подходит", — рассказал работник.

Что в "АТБ" делают с фруктами, которые начинают портиться?

Как сообщал "Телеграф", по словам сотрудника "АТБ", фрукты, которые уже нельзя продавать, не отправляются на переработку (например, абрикосы на курагу, или виноград на изюм) через собственные торговые марки сети, такие как "Своя линия", "Умный выбор" и другие. Все утратившие ликвидность товары сразу идут на утилизацию и это может повторяться даже по пять раз в день.

Ранее "Телеграф" рассказывал о простом секрете, благодаря которому можно быстро обойти очередь в "АТБ".