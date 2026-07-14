Жесткие стандарты ЕС: за какие дефекты украинские водители массово не пройдут новый техосмотр

Результаты ТО начнут фиксировать на фото и видео

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В Украине активизировался процесс поэтапного возвращения обязательного технического осмотра (ОТК) для легковушек в рамках интеграции с ЕС. Новые правила будут максимально цифровизированы и строгими, а поэтому готовиться к проверке лучше заранее, чтобы не завалить ее.

Об этом в комментарии в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал управляющий партнер Адвокатского объединения "Виннер партнерс" Сергей Литвиненко. По его словам, результаты техосмотра начнут фиксировать на фото и видео с автоматическим внесением в базы данных. Это исключит покупку "талонов" без фактического визита на СТО.

Дефекты, которые могут стать причиной провала ОТК

Проблема с экологией.

По словам Литвиненко, автомобили с вырезанными катализаторами или сажевыми фильтрами (DPF), что является частой практикой, гарантированно провалят экологический тест. Владельцам придется возвращать очистные системы на место.

Безопасность движения.

"Любые люфты рулевого управления или неравномерность торможения станут причиной отказа в выдаче сертификата", — подчеркивает эксперт.

Стекла и свет.

Трещины на лобовом стекле со стороны водителя в зоне работы дворников считаются критическим дефектом. "

"Кустарный "ксенон" и нерегулируемые фары также не позволят пройти ТО. В машине обязательно должна быть сертифицированная аптечка, исправный огнетушитель и знак аварийной остановки", — добавил собеседник.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Украине был введен онлайн-сервис для проверки протокола техосмотра транспортных средств.