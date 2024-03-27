Не доводите до этого: что грозит водителям, если не пройти техосмотр

За это предусмотрено не только денежное наказание

Как известно, прохождение техосмотра – обязательная ежегодная процедура для каждого транспортного средства. В ходе этого осмотра квалифицированные специалисты или сертифицированные станции проверяют различные аспекты автомобиля, такие как системы торможения, освещение, рулевое управление, подвеска и т.д.

Впрочем, как выяснилось, в Украине он достаточно коррумпирован, из-за чего в 2011 году Верховная Рада отменила обязательный технический осмотр для большинства транспортных средств. На сегодняшний день в Украине обязательно ежегодно должны проходить проверку грузовые автомобили, имеющие грузоподъемность более 3,5 тонны. Также проверяются прицепы к ним. Такая же норма для такси — для перевозки пассажиров обязателен технический осмотр.

Также, согласно статье 35 Закона Украины "О дорожном движении", есть вид транспортных средств, который должен проходить техосмотр дважды в год. Речь идет об автобусах и транспорте, который используется для перевозки опасных грузов.

Что будет, если не пройти техосмотр

В первый раз владельцам автомобилей, которые обязаны иметь талон о прохождении техосмотра, но этого не сделали, грозит штраф в размере 340 грн. Если техосмотр просрочен – штраф составляет 3400 грн. Повторное нарушение влечет штраф в размере 17 тысяч гривен, а если владелец транспортного средства является должностным лицом — вдвое больше.

Впрочем, в некоторых случаях можно получить не только штраф. Так, если владельца транспортного средства остановили второй раз в течение года и зарегистрировали правонарушения в виде отсутствия техосмотра, ему может грозить лишение права вождения сроком от 3 до 6 месяцев. Также по выбору суда водителя могут посадить под административный арест на срок от 5 до 10 суток.

Недавно Телеграф описывал практический случай, когда водителя авто в Украине арестовали за отсутствие техосмотра. Его остановили патрульные за нарушение ПДД. Произошло это в 2022 году в Черниговской области.

Водитель управлял автомобилем FORD TRANSIT без ТО. Впервые его оштрафовали на 340 гривен, после чего водитель уплатил штраф, но все равно не прошел техосмотр. Впоследствии его вторично остановили, квалифицировав действия по ч. 4 ст. 121 КУоАП. Суд, опираясь на мнение нарушителя, мог избрать меру наказания – лишение права управления или административный арест. В судебном зале мужчина искренне раскаялся, прося не лишать его прав управления. Он просил избрать для него административный арест. Суд принял сторону обвиняемого, назначив ему меру наказания в виде ареста на срок в 5 суток.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине был введен онлайн-сервис для проверки протокола техосмотра транспортных средств. Это можно сделать по трем критериям.