Рус

Жорсткі стандарти ЄС: за які дефекти українські водії масово не пройдуть новий техогляд

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Обов’язковий техогляд
Обов’язковий техогляд. Фото Колаж "Телеграфу"

Результати ТО почнуть фіксувати на фото та відео

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

В Україні активізувався процес поетапного повернення обов’язкового технічного огляду (ОТК) для легковиків у рамках інтеграції з ЄС. Нові правила будуть максимально цифровізовані та суворими, а тому готуватися до перевірки краще заздалегідь, щоб не завалити її.

Про це у коментарі в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів керуючий партнер Адвокатського об’єднання "Віннер партнерс" Сергій Литвиненко. За його словами, результати техогляду почнуть фіксувати на фото та відео з автоматичним внесенням до баз даних. Це унеможливить покупку "талонів" без фактичного візиту на СТО.

Дефекти, які можуть спричинити провал ОТК

Проблема з екологією

За словами Литвиненка, автомобілі з вирізаними каталізаторами або сажовими фільтрами (DPF), що є частою практикою, гарантовано провалять екологічний тест. Власникам доведеться повертати очисні системи на місце.

Безпека руху

"Будь-які люфти кермового управління або нерівномірність гальмування стануть причиною відмови у видачі сертифікату", — наголошує експерт.

Скло та світло

Тріщини на лобовому склі з боку водія у зоні роботи двірників вважаються критичним дефектом.

"Кустарний "ксенон" і нерегульовані фари також не дозволять пройти ТО. У машині обов’язково має бути сертифікована аптечка, справний вогнегасник та знак аварійної зупинки", — додав співрозмовник.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Україні було запроваджено онлайн-сервіс для перевірки протоколу техогляду транспортних засобів.

Теги:
#Авто #ОТК #Техогляд