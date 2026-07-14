Жорсткі стандарти ЄС: за які дефекти українські водії масово не пройдуть новий техогляд

Результати ТО почнуть фіксувати на фото та відео

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В Україні активізувався процес поетапного повернення обов’язкового технічного огляду (ОТК) для легковиків у рамках інтеграції з ЄС. Нові правила будуть максимально цифровізовані та суворими, а тому готуватися до перевірки краще заздалегідь, щоб не завалити її.

Про це у коментарі в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів керуючий партнер Адвокатського об’єднання "Віннер партнерс" Сергій Литвиненко. За його словами, результати техогляду почнуть фіксувати на фото та відео з автоматичним внесенням до баз даних. Це унеможливить покупку "талонів" без фактичного візиту на СТО.

Дефекти, які можуть спричинити провал ОТК

Проблема з екологією

За словами Литвиненка, автомобілі з вирізаними каталізаторами або сажовими фільтрами (DPF), що є частою практикою, гарантовано провалять екологічний тест. Власникам доведеться повертати очисні системи на місце.

Безпека руху

"Будь-які люфти кермового управління або нерівномірність гальмування стануть причиною відмови у видачі сертифікату", — наголошує експерт.

Скло та світло

Тріщини на лобовому склі з боку водія у зоні роботи двірників вважаються критичним дефектом.

"Кустарний "ксенон" і нерегульовані фари також не дозволять пройти ТО. У машині обов’язково має бути сертифікована аптечка, справний вогнегасник та знак аварійної зупинки", — додав співрозмовник.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Україні було запроваджено онлайн-сервіс для перевірки протоколу техогляду транспортних засобів.