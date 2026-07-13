Комбриг 155-й бригады Лучанов задержан в Киеве: его подозревают в похищении и убийстве людей (фото)

Один из убитых братьев участвовал в обороне Киева в первые дни полномасштабной войны

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В столице Украины задержали комбрига 155 бригады Станислава Лучанова, подозреваемого в убийстве братьев в селе Калиновка (Киевская область).

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. О задержании главе государства лично доложил глава МВД Игорь Клименко.

"Уже задержаны 10 человек. Это, к сожалению, военнослужащие и бывший командир 155 бригады. Все, что ими делалось, будет подробно проверено. Это дело, которое касается не одной общины и не только Киевщины. Установить полную правду и привлечь к ответственности всех виновных – это необходимость всей страны. Так и будет", — отметил президент.

Задержание Лучанова. Фото - Цензор.нет

Также Зеленский рассказал, что 13 июля руководитель области вместе с начальником полиции области общались также с общиной Калиновки.

"Важно, что люди помогают защищать справедливость для семьи Мосейчуков. Все, что было обещано людям во время этого общения, должно быть реализовано в полном объеме. Благодарю всех, кто помогает, и представителей медиа – за неравнодушие", — добавил украинский лидер.

Как пишет "Радио Свобода", ссылясь на Офис Генпрокурора, задержание Станислва Лучанова, который ушел в СЗЧ, произошло в Киеве.

Дело Лучанова

Станислав Лучанов

В ночь с 27 на 28 июня 2026 года группа людей прибыла к дому двух братьев в селе Калиновка Киевской области, пишет Hromadske. Несколько человек ворвались во двор частного дома, силой вывезли мужчин и убили их.

В ходе расследования выяснилось, что к преступлению могли быть причастны военнослужащие 155-й отдельной механизированной бригады, среди которых командир одного из батальонов и главный сержант бригады. В отношении подозреваемых были проведены задержания в нескольких регионах Украины.

"На почве бытового конфликта комбриг приказал подчинённым похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили", — пишет "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах,

Военная служба правопорядка объявила бывшему командиру 155-й ОМБр Станиславу Лучанову и другим установленным фигурантам подозрения по статьям о незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц.

Погибшими оказались братья Максим и Роман Мосейчуки. По одной из версий, их могли убить на фоне бытового конфликта с женой экскомандира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова.

«Максим у перші дні був в обороні Києва. Він під Броварами палив російську техніку. Мосейчук (старший, — ред.) ним пишався. Він два танки підбив», — розповів hromadske хрещений Максима Василь Дмитрієнко



Відео: Діана Буцко / hromadske pic.twitter.com/jonBnAeTUM — hromadske (@HromadskeUA) July 11, 2026

Максим Мосейчук являлся гранатометчиком и в первые дни полномасштабного вторжения участвовал в обороне Киева. Об этом "Громадському" рассказал Василий Дмитриенко — бывший военный, крестный отец Максима Мосейчука и друг семьи.

Больше о резонансном убийстве, 155-й бригаде и её командире: "Похищение, убийство и СЗЧ: комбригу 155-й бригады Лучанову объявили о подозрении (все о скандале)".

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