Один удар стал смертельным: что показало вскрытие тела убитой в США украинки Заруцкой

Инцидент с убийством украинки вызвал широкий резонанс в США

В августе текущего года в США была жестоко убита 23-летняя украинка Ирина Заруцкая, сбежавшая от войны. Появились результаты вскрытия ее тела.

Об этом сообщает WCNC. Убийца Декарлос Браун-младший нанес украинке три колотые раны, но лишь одна оказалась смертельной.

Что показало вскрытие тела убитой Ирины Заруцкой

Офис судебно-медицинской экспертизы округа Мекленбург опубликовал результаты аутопсии 23-летней Ирины Заруцкой, которая была убита на линии LYNX Blue Line в Шарлотте.

По заключению экспертов, Ирина 22 августа 2025 года получила три колотых раны. Смертельной стала рана в шею. Вторая рана была поверхностной и задела лишь мягкие ткани на верхней правой части груди, а третья — под левым коленом проникла примерно на 3,8 см и задела кость.

Убийство Ирины Заруцкой в США

Убийцей оказался 34-летний бездомный афроамериканец Декарлос Браун-младший. Прокуроры утверждают, что он действовал с "безрассудным пренебрежением к человеческой жизни".

Федеральный суд США предъявил ему обвинение в убийстве украинки. Мужчине грозит смертная казнь.

