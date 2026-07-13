Комбриг 155-ї бригади Лучанов затриманий у Києві: його підозрюють у викраденні та вбивстві людей (фото)

Один із убитих братів брав участь в обороні Києва у перші дні повномасштабної війни

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В столиці України затримали комбрига 155 бригади Станіслава Лучанова, підозрюваного у вбивстві братів у селі Калинівка (Київська область).

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Про затримання главі держави особисто доповів глава МВС Ігор Клименко.

"Вже затримані 10 осіб. Це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади. Все, що ними робилося, буде детально перевірено. Це справа, яка стосується не однієї громади і не однієї тільки Київщини. Встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних – це потреба всієї країни. Так і буде", — підкреслив президент.

Затримання Лучанова. Фото - Цензор.нет

Також Зеленський розповів, що 13 липня керівник області разом із начальником поліції області спілкувалися також із громадою Калинівки.

"Важливо, що люди допомагають захищати справедливість для родини Мосейчуків. Усе, що було обіцяно людям під час цього спілкування, має бути реалізовано в повному обсязі. Дякую всім, хто допомагає, і представникам медіа – за небайдужість", — додав український лідер.

Як пише "Радіо Свобода", посилаючись на Офіс Генпрокурора, затримання Станіслва Лучанова, який пішов у СЗЧ, сталося у Києві.

Справа Лучанова

Станіслав Лучанов

У ніч із 27 на 28 червня 2026 року група людей прибула до будинку двох братів у селі Калинівка Київської області, пише Hromadske. Декілька людей увірвалися у двір приватного будинку, силою вивезли чоловіків і вбили їх.

У ході розслідування з’ясувалося, що до злочину могли бути причетні військовослужбовці 155 окремої механізованої бригади, серед яких командир одного з батальйонів і головний сержант бригади. Щодо підозрюваних було проведено затримання у кількох регіонах України.

"На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли на Полтавщину та вбили", — пише "Українська правда", посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

Військова служба правопорядку оголосила колишньому командиру 155-го ОМБр Станіславу Лучанову та іншим встановленим фігурантам підозри за статтями про незаконне позбавлення волі та умисне вбивство двох цивільних осіб.

Загиблими виявилися брати Максим та Роман Мосейчуки. За однією з версій, їх могли вбити на тлі побутового конфлікту із дружиною екскомандира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова.

«Максим у перші дні був в обороні Києва. Він під Броварами палив російську техніку. Мосейчук (старший, — ред.) ним пишався. Він два танки підбив», — розповів hromadske хрещений Максима Василь Дмитрієнко



Відео: Діана Буцко / hromadske pic.twitter.com/jonBnAeTUM — hromadske (@HromadskeUA) July 11, 2026

Максим Мосейчук був гранатометником і в перші дні повномасштабного вторгнення брав участь у обороні Києва. Про це "Громадському" розповів Василь Дмитрієнко — колишній військовий, хрещений батько Максима Мосейчука та друг родини.

Більше про резонансне вбивство, 155-ту бригаду та її командира: "Викрадення, вбивство та СЗЧ: комбригу 155-ї бригади Лучанову оголосили про підозру (все про скандал)".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стали відомі нові факти про фігурантів справи вбивства Анастасії Березовської, підозрюваної у замаху на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва.