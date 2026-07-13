Грязные белые шнурки больше не проблема: эти простые способы возвращают им цвет

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Грязные шнурки могут испортить вид даже самых чистых кроссовок. Часто именно они делают обувь старой и неряшливой, хотя сами кроссовки еще в хорошем состоянии.

Однако вернуть им белый цвет можно легко в домашних условиях с помощью простых средств. О них написали в Nike.

Для начала нужно снять их с обуви и постирать вручную с мягким мылом или стиральным средством.

Также шнурки можно положить в специальный мешок для белья и постирать в деликатном режиме стиральной машины. После очищения их лучше сушить естественным способом, ведь высокая температура может повредить пластиковые наконечники.

Если шнурки остались серыми или имеют стойкие пятна, поможет раствор с отбеливателем. Для этого три столовых ложки средства смешивают с водой, погружают шнурки примерно на 5 минут, а затем тщательно промывают.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как вернуть белым кроссовкам облик новых без дорогих средств. Простой домашний раствор из двух доступных ингредиентов помогает убрать пятна, желтизну и освежить любимую обувь.