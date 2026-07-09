Не вся "прострочка" одинакова: какие продукты позволят раздавать украинцам

Законопроекты призваны гармонизировать украинское законодательство с нормами ЕС

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Торговым сетям в Украине предлагают разрешить передавать на благотворительность пищевые продукты, у которых истекает минимальный срок годности, но они остаются безопасными для употребления. Таким образом, в Украине начнется внедрение механизма фудбэнкинга, который уже широко применяется в странах ЕС.

Об этом "Телеграфу" рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду. Он отметил, что эта инициатива призвана привести украинское законодательство в соответствие с европейскими требованиями в сфере безопасности пищевых продуктов, ветеринарной и фитосанитарной политики.

По словам нардепа, такие изменения предусмотрены законопроектом №15058, а также альтернативным ему №15058-1, зарегистрированными в парламенте, но еще не рассматривавшимися Комитетом по вопросам аграрной и земельной политики. Предложенные изменения направлены на имплементацию законодательства Европейского Союза в сфере санитарных и фитосанитарных мер, в частности, по созданию правовых механизмов благотворительного перераспределения безопасных пищевых продуктов, которые сегодня часто утилизируются, хотя остаются пригодными для потребления.

Как будут проверять безопасность просроченных или таких, у которых истекает срок годности продуктов?

— Законопроект не предусматривает передачу каких-либо просроченных продуктов без проверки их безопасности. Перед осуществлением благотворительного перераспределения оператор рынка обязан самостоятельно провести оценку безопасности пищевых продуктов. При этом законопроект учитывает европейский подход к разграничению двух видов маркировки пищевых продуктов.

Во-первых, это продукты с отметкой "применить до", которые по истечении указанного срока могут представлять опасность для здоровья из-за возможного развития патогенных микроорганизмов. Такие продукты не могут передаваться для благотворительных целей.

Во-вторых, это продукты с отметкой "лучше потребить до", по истечении минимального срока годности которых могут ухудшиться отдельные органолептические свойства (вкус, запах, цвет или консистенция), однако они не становятся автоматически опасными при условии надлежащего хранения. Именно такие продукты могут являться предметом благотворительного перераспределения. Оценка безопасности осуществляется по ряду критериев, среди которых:

целостность упаковки;

отсутствие признаков порчи;

соблюдение условий транспортировки и хранения, в частности, температурного режима;

органолептические свойства продукции;

обеспечение прослеживаемости, особенно в отношении продукции животного происхождения.

Вместе с этим продолжают действовать положения Закона Украины "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье животных и благополучии животных" (Закон № 2042). Согласно статье 7 этого Закона Госпродпотребслужба осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства, организует плановые и внеплановые меры государственного контроля, а также обеспечивает привлечение виновных к ответственности.

Внеплановые проверки могут проводиться при выявлении несоответствий или возникновении обоснованного подозрения относительно нарушения требований законодательства. Таким образом, законопроект не отменяет действующую систему государственного контроля, а лишь определяет условия, при которых безопасные продукты могут быть переданы для благотворительных целей.

Этим будут заниматься сами благотворительные организации или будет создан какой-то государственный орган (комиссия) по проверке качества продуктов?

— Законопроект не предусматривает создание отдельного государственного органа или специальной комиссии, проверяющей каждую партию пищевых продуктов. Первоначальная ответственность за оценку безопасности возлагается на операторов рынка — производителей, импортеров, торговые сети, склады и других хозяйствующих субъектов, которые вводят продукцию в обращение. Благотворительные организации не осуществляют государственный контроль качества продукции, а выступают получателями и распределителями пищевых продуктов согласно требованиям законодательства.

В то же время государственный контроль и дальше будет осуществлять Госпродпотребслужба в пределах полномочий, определенных Законом № 2042. Такой подход отвечает европейской модели регулирования, согласно которой ответственность за безопасность продукции прежде всего несет оператор рынка, а государство контролирует выполнение этих обязанностей.

Александр Гайду. Фото Википедия

Кто будет следить за самими благотворителями, кому они будут передавать продукты — действительно тем, кто в них нуждается, или "своим"? Нет ли здесь риска злоупотреблений?

— Вопрос контроля за деятельностью благотворительных организаций уже урегулирован действующим законодательством. Закон Украины "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" устанавливает, что использование активов благотворительной организации должно отвечать ее уставным целям и требованиям законодательства. Кроме того, благотворительные организации обязаны представлять финансовую, статистическую и другую обязательную отчетность, обеспечивающую прозрачность использования благотворительных ресурсов.

Дополнительным механизмом контроля являются требования Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов" (Закон № 771), который обязывает операторов рынка обеспечивать прослеживаемость пищевых продуктов и документальное подтверждение их движения. В случае нарушения законодательства субъекты благотворительной деятельности и должностные лица могут нести гражданско-правовую, административную, дисциплинарную или уголовную ответственность в соответствии со статьей 27 Закона "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".

Итак, хотя любая система не может полностью исключить риск злоупотреблений, законодательство уже имеет механизмы финансового контроля, отчетности, прослеживаемости продукции и юридической ответственности.

Не всплывут ли эти дармовые продукты где-нибудь на рынке?

— Это вопрос, по сути, дублирует третий вопрос. Продажа продуктов питания, переданных в благотворительных целях, противоречит законодательству и самому назначению благотворительной помощи.

В случае использования таких продуктов не по целевому назначению виновные могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Контроль за такими нарушениями осуществляют государственные органы.

Не застрянутт ли они на складах, как это часто было с гуманитарными грузами?

— Вопросы логистики и складского хранения не являются предметом регулирования законопроектов № 15058 и 15058-1. В то же время, предложенный механизм существенно отличается от механизма обращения гуманитарной помощи.

Передача продуктов будет осуществляться непосредственно от операторов рынка благотворительным организациям, как правило, в пределах одной территориальной общины, без таможенных процедур и международной логистики. Кроме того, операторы рынка экономически заинтересованы в быстрой передаче продукции, поскольку ее утилизация требует дополнительных затрат.

В то же время благотворительные организации также заинтересованы оперативно распределять полученные продукты, ведь речь идет о товарах с приближенным или минимальным сроком годности, а их ненадлежащее хранение может повлечь за собой ответственность. Таким образом, хотя законопроект не устанавливает специальных правил логистики, сама модель благотворительного перераспределения: локальность, экономическая целесообразность и ограниченные сроки годности, должна существенно снижать риск накопления пищевых продуктов на складах.

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