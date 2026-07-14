Не торопитесь на рынок: опытный кулинар назвала лучшее время для закупки овощей на консервацию

Чтобы домашние закрутки были не только вкусными, но и выгодными, стоит дождаться пика сезона.

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Многие хозяйки начинают скупать овощи для зимних заготовок уже в середине лета, опасаясь дальнейшего подорожания. Однако торопиться с этим не стоит.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала опытный садовник из Днепропетровской области и повар 3-го разряда.Ирина Семчишина.

По словам эксперта, правильнее будет дождаться конца августа или начала сентября. Именно в этот период на рынках появляется самый большой выбор сезонных овощей.

"В конце августа и начале сентября стоит покупать помидоры, болгарский перец и баклажаны. Именно тогда они самые спелые, вкусные и дешевые", — объясняет Ирина Семчишина.

В то же время ранние овощи часто стоят значительно дороже, хотя по вкусу и качеству могут уступать тем, что созревают в пик сезона. Таким образом, разница в цене может быть ощутимой, особенно если заготавливать десятки банок.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как лучше всего хранить помидоры.