Не поспішайте на ринок: досвідчений кулінар назвала кращий час для закупівлі овочів на консервацію

Щоб домашні закрутки були не лише смачними, а й вигідними, варто дочекатися піку сезону

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Багато господинь починають скуповувати овочі для зимових заготовок уже в середині літа, побоюючись подальшого подорожчання. Однак поспішати з цим не варто.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла досвідчений садівник із Дніпропетровської області та кухар 3-го розряду Ірина Семчишина.

За словами експертки, правильніше буде дочекатися кінця серпня або початку вересня. Саме в цей період на ринках з'являється найбільший вибір сезонних овочів.

"Наприкінці серпня і на початку вересня варто купувати помідори, болгарський перець і баклажани. Саме тоді вони найстигліші, найсмачніші й найдешевші", — пояснює Ірина Семчишина.

Натомість ранні овочі часто коштують значно дорожче, хоча за смаком і якістю можуть поступатися тим, що достигають у пік сезону. Таким чином різниця в ціні може бути відчутною, особливо якщо заготовлювати десятки банок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як найкраще зберігати помідори.