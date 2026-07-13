Не покупайте "закорючки": садовод с 20-летним стажем рассказала, как выбрать лучшие овощи на рынке

Не только цена имеет значение

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При выборе овощей на рынке важно оценивать не только стоимость, но и их внешний вид и состояние. Конкретно эти признаки помогают найти свежесть и качество товаров.

Опытный садовник из Днепропетровской области и повар 3-го разряда Ирина Семчишина рассказала "Телеграфу" о простых советах.

По ее словам, важны цвет, размер, форма и свежесть продукта. К примеру, хороший огурец должен быть насыщенно-зеленым, упругим и ровным. Если овощ после длительного хранения потерял влагу, он становится мягким и безжизненным. Также специалист советует избегать огурцов "закорючков".

При покупке помидоров следует оценивать их цвет и состояние поверхности. Спелый качественный томат должен иметь естественный для своего сорта оттенок — красный, желтый или оранжевый, а также не иметь пятна, трещины или другие повреждения.

Признаки качественных овощей на рынке. Фото: сгенерированное ИИ

Ранее сообщалось, что этим летом помидоры в Украине могут оставаться одними из самых дорогих сезонных овощей. Эксперт информационно-аналитического центра "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук объяснила, что причиной этого стали проблемы с импортными поставками из Турции.