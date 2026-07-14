Спробуйте і не пошкодуєте: як попрати шльопанці у машинці, щоб не зіпсувати їх

Не все літнє взуття потребує ручного чищення — деякі моделі можна освіжити у пральній машині

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Літнє взуття швидко вкривається пилом, піском і слідами поту. Багато хто миє їх вручну, однак деякі моделі можна безпечно очистити й у пральній машині. Головне — дотримуватися правильного режиму прання, щоб взуття не втратило форму.

Докладніше про те, як це правильно зробити, розповіли фахівці Flojos.

Перед тим як покласти шльопанці до барабана, їх варто трохи підготувати. Для цього достатньо змити основний бруд за допомогою губки, води та невеликої кількості засобу для миття посуду. Сильно відтирати поверхню не потрібно — достатньо прибрати пил і засохлий бруд.

Освіжити взуття - легко

Після цього взуття можна прати у пральній машині. Експерти радять використовувати лише холодну воду, адже гаряча може призвести до деформації матеріалу. Також варто обрати делікатний режим без віджимання або з мінімальними обертами та додати зовсім небагато прального засобу.

Після завершення циклу шльопанці слід ретельно промити чистою водою, щоб видалити залишки мийного засобу, а потім залишити сушитися природним способом. Найкраще робити це на відкритому повітрі або в добре провітрюваному місці.

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