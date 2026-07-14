Шепот слышно за 60 метров: где в Украине находится сад в виде амфитеатра

Это место создали для выращивания теплолюбивых культур

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В Краснокутском районе Харьковской области, недалеко от села Городнее, есть место, где ландшафт задумывался как практичное инженерное решение, а со временем стал одной из самых необычных достопримечательностей региона. Это бывший фруктовый сад, который благодаря своей форме и устройству получил название поющие террасы.

Как появился необычный сад

Поющие террасы были созданы в конце XIX века по инициативе известного предпринимателя и сахарозаводчика Павла Харитоненко. Земли в районе Городнего принадлежали ему, и именно здесь он выводил новые сорта сахарной свеклы и плодовых деревьев.

Однако природные условия оказались не самыми подходящими для теплолюбивых культур. Склон балки, холодные ветры и особенности почвы усложняли задачу. Тогда Харитоненко решил создать систему террас, которая одновременно укрепляла бы склон и формировала особый микроклимат.

Террасный сад усадьбы Харитненко. Фото приблизительно 1950-х годов

На юго-западном склоне возвели шесть ярусов, укрепленных толстыми кирпичными стенами. Террасы располагались дугой, одна под другой, и спускались к нижней площадке, напоминающей сцену. Такое расположение позволяло растениям получать максимум солнечного света в течение дня и одновременно защищало их от ветра.

Каждая стена достигала примерно четырех метров в высоту и около десяти метров в ширину. Кирпичная кладка накапливала тепло днем и постепенно отдавала его ночью, создавая более мягкие условия для растений. Дополнительно была продумана система полива. Воду при необходимости качали из реки Мерлы, а подавалась она по трубам, встроенным прямо в кирпичную конструкцию. Остатки этой системы сохранились до наших дней.

Ступени террасного сада. Фото 2021 года

Экзотика на Харьковщине

Благодаря продуманной конструкции на террасах удалось выращивать культуры, которые обычно не приживались в Харьковской области. Среди деревьев были и карликовые яблони, отличавшиеся хорошей урожайностью.

Поющие террасы в Краснокутском районе

Со временем от этого разнообразия остались в основном яблони. В советский период сад частично приводили в порядок, но в последние десятилетия он оказался без системного ухода. Тем не менее сама конструкция террас сохранилась, как и их главная особенность — необычная акустика.

Почему террасы "поют"

Форма амфитеатра оказалась не только удобной для выращивания растений. Дугообразное расположение стен усиливает любые колебания воздуха. Даже тихий голос, произнесенный у центральной лестницы, можно отчетливо услышать на расстоянии до 60 метров.

Вид на поющие террасы с высоты. Фото Instagram/tsikavo_ukraine

В ветреную погоду этот эффект становится особенно заметным. Шелест листьев, птичьи голоса и даже свист ветра в старых трубах складываются в своеобразную звуковую картину. Именно из-за этого ощущения "живого" звучания террасы и получили свое название.

Эту особенность заметили еще при жизни Харитоненко. На нижней площадке, которая служила сценой, устраивали концерты под открытым небом. По воспоминаниям, здесь выступали приглашенные исполнители, а среди гостей называли и Федора Шаляпина.

С самими террасами также связаны легенды. Одна из них говорит о наличии подземных ходов под амфитеатром. Но подтверждений этому не нашлось.