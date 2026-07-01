Альпийские горки, театр и аллея влюбленных: каким был парк "Швейцария" в Сумах
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Когда-то здесь назначали встречи, гуляли семьями и проводили вечера под музыку
В конце XIX века в Сумах был парк с альпийскими горками, огромными валунами, мостиками через ручьи и беседками вместо привычных лавочек и клумб. В саду "Швейцария" звучала музыка и шли театральные постановки. Сегодня от этого места остались только заросли и редкие воспоминания.
Об истории этого места напоминают краеведческие материалы и архивные фотографии, сохранившие облик парка в его лучшие годы. Именно благодаря им можно представить, каким он был.
Парк располагался на левом берегу реки Псел — напротив суконной фабрики, сразу за Харьковским мостом (район современной улицы Харьковская, 1). Уже с середины XIX века эта территория стала популярным местом отдыха горожан. Сюда добирались либо лодками, либо пешком по мосту через Харьковскую греблю. Называли его "Швейцария".
Ландшафт оформили так, чтобы он напоминал альпийские пейзажи. На территории разместили альпийские горки, завезли крупные валуны, проложили извилистые аллеи, перекинули мостики через небольшие ручьи и канавы. Для отдыхающих установили уютные беседки, а одна из аллей даже получила неофициальное название аллея для влюбленных.
Современный для своего времени облик парк получил благодаря цветоводу Адольфу Аболтину, утверждается в материале на сайте "Сумські дебати". В конце XIX века он занимался озеленением Сум, создавал дачные сады и декоративные насаждения. Его хозяйство считалось одним из лучших на Слобожанщине. Там выращивали более 200 сортов роз, а также хризантемы, пальмы и даже кактусы.
"Швейцария" была не просто местом для прогулок. Летом здесь почти круглосуточно работал буфет-ресторан и летний театр. В 1880-х годах для него построили деревянное здание на 800 мест с ложами в два яруса и галереей. За сезон здесь проходило не менее 80 спектаклей. Билеты стоили недешево, но раз в неделю устраивали благотворительные представления.
Но со временем парк начал терять свое значение. После появления нового театра старый постепенно пришел в упадок, а в 1916 году здание летнего театра уничтожил пожар. Окончательный удар по "Швейцарии" пришелся уже на 1920-е годы. В те годы за территорией перестали ухаживать, она начала зарастать, а сам парк постепенно исчез.