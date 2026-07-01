Альпийские горки, театр и аллея влюбленных: каким был парк "Швейцария" в Сумах

Когда-то здесь назначали встречи, гуляли семьями и проводили вечера под музыку

В конце XIX века в Сумах был парк с альпийскими горками, огромными валунами, мостиками через ручьи и беседками вместо привычных лавочек и клумб. В саду "Швейцария" звучала музыка и шли театральные постановки. Сегодня от этого места остались только заросли и редкие воспоминания.

Об истории этого места напоминают краеведческие материалы и архивные фотографии, сохранившие облик парка в его лучшие годы. Именно благодаря им можно представить, каким он был.

Парк располагался на левом берегу реки Псел — напротив суконной фабрики, сразу за Харьковским мостом (район современной улицы Харьковская, 1). Уже с середины XIX века эта территория стала популярным местом отдыха горожан. Сюда добирались либо лодками, либо пешком по мосту через Харьковскую греблю. Называли его "Швейцария".

Аллея любви в парке "Швейцария"

Ландшафт оформили так, чтобы он напоминал альпийские пейзажи. На территории разместили альпийские горки, завезли крупные валуны, проложили извилистые аллеи, перекинули мостики через небольшие ручьи и канавы. Для отдыхающих установили уютные беседки, а одна из аллей даже получила неофициальное название аллея для влюбленных.

Труппа театра "Швейцария"

Современный для своего времени облик парк получил благодаря цветоводу Адольфу Аболтину, утверждается в материале на сайте "Сумські дебати". В конце XIX века он занимался озеленением Сум, создавал дачные сады и декоративные насаждения. Его хозяйство считалось одним из лучших на Слобожанщине. Там выращивали более 200 сортов роз, а также хризантемы, пальмы и даже кактусы.

Труппа актеров "Швейцарии"

"Швейцария" была не просто местом для прогулок. Летом здесь почти круглосуточно работал буфет-ресторан и летний театр. В 1880-х годах для него построили деревянное здание на 800 мест с ложами в два яруса и галереей. За сезон здесь проходило не менее 80 спектаклей. Билеты стоили недешево, но раз в неделю устраивали благотворительные представления.

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Но со временем парк начал терять свое значение. После появления нового театра старый постепенно пришел в упадок, а в 1916 году здание летнего театра уничтожил пожар. Окончательный удар по "Швейцарии" пришелся уже на 1920-е годы. В те годы за территорией перестали ухаживать, она начала зарастать, а сам парк постепенно исчез.