Не торопитесь выбрасывать кожицу апельсина: простой трюк поможет освежить туалет без химии
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Этот лайфхак станет бюджетным дополнением к вашему привычному уходу за санузлом
Большинство людей после очищения апельсина сразу выбрасывают кожуру, хотя она может пригодиться в быту. Один из популярных домашних способов предлагает использовать ее в качестве натурального ароматизатора для туалета.
Подробнее о том, как это сделать, расскажет "Телеграф" со ссылкой на портал Okdiario.
Секрет состоит в том, что кожура содержит эфирные масла, в частности лимонен, имеющий приятный цитрусовый аромат. Если положить несколько кусочков кожуры в унитаз на 20–30 минут, они постепенно выделят естественный запах.
Это поможет временно замаскировать неприятные ароматы, особенно часто появляющиеся в жару.
Чтобы избежать проблем с сантехникой, следует соблюдать несколько простых правил:
- нарежьте кожуру на небольшие кусочки;
- оставьте ее плавать в воде в унитазе примерно на полчаса;
- после этого достаньте кожицу перчатками или щипцами;
- выбросьте ее в контейнер для органических отходов или компоста;
- пока кожура находится в унитазе, не стоит смывать воду.
Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", стоит добавить в воду простую специю из кухни и пол будет пахнуть уютом.