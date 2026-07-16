Укр

Не торопитесь выбрасывать кожицу апельсина: простой трюк поможет освежить туалет без химии

Автор
Юлия Закирова
Дата публикации
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Автор
Просто в исполнении и полезно для кошелька
Просто в исполнении и полезно для кошелька. Фото Телеграф

Этот лайфхак станет бюджетным дополнением к вашему привычному уходу за санузлом

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Большинство людей после очищения апельсина сразу выбрасывают кожуру, хотя она может пригодиться в быту. Один из популярных домашних способов предлагает использовать ее в качестве натурального ароматизатора для туалета.

Подробнее о том, как это сделать, расскажет "Телеграф" со ссылкой на портал Okdiario.

Секрет состоит в том, что кожура содержит эфирные масла, в частности лимонен, имеющий приятный цитрусовый аромат. Если положить несколько кусочков кожуры в унитаз на 20–30 минут, они постепенно выделят естественный запах.

Это поможет временно замаскировать неприятные ароматы, особенно часто появляющиеся в жару.

Цитрусовые ароматы придают ощущение свежести.

Чтобы избежать проблем с сантехникой, следует соблюдать несколько простых правил:

  • нарежьте кожуру на небольшие кусочки;
  • оставьте ее плавать в воде в унитазе примерно на полчаса;
  • после этого достаньте кожицу перчатками или щипцами;
  • выбросьте ее в контейнер для органических отходов или компоста;
  • пока кожура находится в унитазе, не стоит смывать воду.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", стоит добавить в воду простую специю из кухни и пол будет пахнуть уютом.

Теги:
#Ванна #Апельсин #Освежитель воздуха