Вы не узнаете одежду: как сделать кондиционер для белья своими руками
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Простой рецепт поможет сделать одежду приятной на ощупь и ароматной без дорогих магазинных средств
Многие хозяйки пользуются кондиционером для белья, чтобы после стирки одежда была мягкой, легко гладилась и дольше сохраняла приятный аромат. Однако промышленные средства подходят не всем из-за их состава. Альтернативой может стать домашний кондиционер, который легко приготовить собственноручно.
Рецепт такого средства был опубликован в журнале мексиканской службы по защите прав потребителей Profeco, а его формулу проверил Национальный лабораторный центр защиты потребителей. Подробнее о нем, рассказал портал Infobae.
Для приготовления одного литра домашнего кондиционера понадобятся:
- 1 литр воды;
- 1 чайная ложка белого уксуса;
- щепотка синего пищевого красителя;
- 2,5 столовой ложки лаурилсульфата натрия;
- 3 столовых ложки цетилового спирта;
- 1 столовая ложка касторового масла;
- 1/8 столовой ложки карбоксиметилцеллюлозы натрия;
- 15 капель розовой эссенции или другого ароматизатора.
Сначала воду следует нагреть на водяной бане и постепенно растворить в ней цетиловый спирт. Затем добавляют касторовое масло, тщательно перемешивают и смесь снимают с огня.
После этого небольшими порциями вводят карбоксиметилцеллюлозу, а затем лаурилсульфат натрия, уксус, краситель и ароматическую эссенцию. Когда смесь охладится, ее процеживают и переливают в чистую пластиковую бутылку.
Хранить готовое средство советуют в холодном черном месте. Домашний кондиционер может оставаться пригодным для использования около шести месяцев.
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