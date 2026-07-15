Вы не узнаете одежду: как сделать кондиционер для белья своими руками

Простой рецепт поможет сделать одежду приятной на ощупь и ароматной без дорогих магазинных средств

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Многие хозяйки пользуются кондиционером для белья, чтобы после стирки одежда была мягкой, легко гладилась и дольше сохраняла приятный аромат. Однако промышленные средства подходят не всем из-за их состава. Альтернативой может стать домашний кондиционер, который легко приготовить собственноручно.

Рецепт такого средства был опубликован в журнале мексиканской службы по защите прав потребителей Profeco, а его формулу проверил Национальный лабораторный центр защиты потребителей. Подробнее о нем, рассказал портал Infobae.

Для приготовления одного литра домашнего кондиционера понадобятся:

1 литр воды;

1 чайная ложка белого уксуса;

щепотка синего пищевого красителя;

2,5 столовой ложки лаурилсульфата натрия;

3 столовых ложки цетилового спирта;

1 столовая ложка касторового масла;

1/8 столовой ложки карбоксиметилцеллюлозы натрия;

15 капель розовой эссенции или другого ароматизатора.

Сначала воду следует нагреть на водяной бане и постепенно растворить в ней цетиловый спирт. Затем добавляют касторовое масло, тщательно перемешивают и смесь снимают с огня.

После этого небольшими порциями вводят карбоксиметилцеллюлозу, а затем лаурилсульфат натрия, уксус, краситель и ароматическую эссенцию. Когда смесь охладится, ее процеживают и переливают в чистую пластиковую бутылку.

Хранить готовое средство советуют в холодном черном месте. Домашний кондиционер может оставаться пригодным для использования около шести месяцев.

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