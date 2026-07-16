Не поспішайте викидати шкірку апельсина: простий трюк допоможе освіжити туалет без хімії
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Цей лайфхак стане бюджетним доповненням до вашого звичного догляду за санвузлом
Більшість людей після очищення апельсина одразу викидають шкірку, хоча вона може стати у пригоді в побуті. Один із популярних домашніх способів пропонує використовувати її як натуральний ароматизатор для туалету.
Докладніше про те, як це зробити, розповість "Телеграф" із посиланням на портал Okdiario.
Секрет полягає в тому, що шкірка містить ефірні олії, зокрема лімонен, який має приємний цитрусовий аромат. Якщо покласти кілька шматочків шкірки в унітаз на 20–30 хвилин, вони поступово виділять природний запах.
Це допоможе тимчасово замаскувати неприємні аромати, які особливо часто з'являються у спеку.
Щоб уникнути проблем із сантехнікою, варто дотримуватися кількох простих правил:
- наріжте шкірку на невеликі шматочки;
- залиште її плавати у воді в унітазі приблизно на пів години;
- після цього дістаньте шкірку рукавичками або щипцями;
- викиньте її до контейнера для органічних відходів або компосту;
- поки шкірка перебуває в унітазі, не варто змивати воду.
Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", варто додати у воду просту спецію з кухні і підлога пахнутиме затишком.