Не поспішайте викидати шкірку апельсина: простий трюк допоможе освіжити туалет без хімії

Цей лайфхак стане бюджетним доповненням до вашого звичного догляду за санвузлом

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Більшість людей після очищення апельсина одразу викидають шкірку, хоча вона може стати у пригоді в побуті. Один із популярних домашніх способів пропонує використовувати її як натуральний ароматизатор для туалету.

Докладніше про те, як це зробити, розповість "Телеграф" із посиланням на портал Okdiario.

Секрет полягає в тому, що шкірка містить ефірні олії, зокрема лімонен, який має приємний цитрусовий аромат. Якщо покласти кілька шматочків шкірки в унітаз на 20–30 хвилин, вони поступово виділять природний запах.

Це допоможе тимчасово замаскувати неприємні аромати, які особливо часто з'являються у спеку.

Цитрусові аромати надають відчуття свіжості

Щоб уникнути проблем із сантехнікою, варто дотримуватися кількох простих правил:

наріжте шкірку на невеликі шматочки;

залиште її плавати у воді в унітазі приблизно на пів години;

після цього дістаньте шкірку рукавичками або щипцями;

викиньте її до контейнера для органічних відходів або компосту;

поки шкірка перебуває в унітазі, не варто змивати воду.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", варто додати у воду просту спецію з кухні і підлога пахнутиме затишком.