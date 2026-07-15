Не в Пантеоні, а в забутті. Три місця, де можуть поховати Януковича

Дізнайтеся, чи зможуть поховати експрезидента з почестями

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Верховна Рада ухвалила закон про створення Українського національного пантеону — місця пам'яті для видатних українців. Водночас документ визначає, кого там не можуть вшанувати. Зокрема, це стосується людей, засуджених за злочини проти національної безпеки України. Саме тому експрезидент Віктор Янукович, якого суд визнав винним у державній зраді, не може бути похований у Пантеоні.

"Телеграф" вирішив поцікавитися у ШІ, де ж можуть поховати колишнього главу України.

Найреалістичніший варіант — Росія

Вже понад десять років Віктор Янукович перебуває на території Росії, куди втік після Революції Гідності. Саме тому найімовірніше, що у разі смерті його поховають саме там.

Віктор Янукович. Фото з відкритих джерел

Це навряд чи буде гучна державна церемонія чи місце, яке стане символічним. Швидше за все, поховання відбудеться без широкого розголосу, адже для Кремля колишній український президент давно перестав бути політично цінною фігурою. Він виконав свою роль у російській пропаганді ще у 2014 році, після чого практично зник із публічного простору.

Тихий фінал

Інший можливий розвиток подій пов'язаний зі зміною політичної ситуації в самій Росії. Якщо Янукович втратить навіть формальний захист або опиниться поза увагою нинішньої влади, його останні роки можуть пройти в повній ізоляції.

У такому разі місце поховання навряд чи стане відомим широкому загалу. Це може бути звичайний цвинтар без особливого статусу чи публічних церемоній. Історія знає чимало прикладів, коли політики, які втратили вплив і підтримку, завершували життя далеко від батьківщини, а їхні могили не ставали місцями пам'яті.

Віктор Янукович

Повернення до України лише після вироку історії

Теоретично існує ще один сценарій — повернення Януковича до України, якщо його коли-небудь екстрадують або він опиниться в руках українського правосуддя.

У такому випадку жодних особливих почестей чи державного вшанування не передбачалося б. Після смерті він міг би бути похований на звичайному кладовищі відповідно до чинного законодавства, як будь-який інший громадянин. Статус колишнього президента не змінює того факту, що рішення суду про державну зраду залишається чинним.

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