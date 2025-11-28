Могут ли вас оштрафовать за курение на собственном балконе? Кому и сколько придется заплатить

В законе четко прописано, где курить нельзя

В Украине действует запрет на курение в общественных местах, распространяющийся даже на балконы подъезда. Правда, курение в квартире только при определенных условиях может влечь за собой административную ответственность.

"Телеграф" расскажет, где разрешает закон курить в квартире и многоэтажке, а где — нет. Отметим, что согласно статье 13 Закона Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения" установлен запрет на курение табачных изделий, а также электронных сигарет и кальянов в общественных и других местах.

Можно ли курить на собственном балконе

Фактически да, ведь закон запрещает курить в общественных местах. То есть в кафе, на остановках, возле магазина, если это не специальная зона. Однако балкон – это часть квартиры, поэтому в своем жилище можно курить, даже если это мешает соседям.

Однако здесь не следует забывать, что если человек бросает окурки прямо на улицу – это уже нарушение. Считается, что таким образом гражданин создает пожароопасную ситуацию.

Где нельзя курить в многоэтажке

Любая часть дома, которая считается общественной, подчиняется закону о запрете курить. То есть курить в подъезде или на балконе подъезда нельзя. За это человеку могут инкриминировать административную ответственность и выписать штраф.

По статье 175-1 КУоАП курение табачных изделий в местах, где это запрещает делать Закон, влечет предупреждение или наложение штрафа от трех до десяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 грн до 170 грн). Повторное в течение года совершение нарушения, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию, влечет наложение штрафа от десяти до двадцати тысяч грн (от 170 грн до 340 грн).

