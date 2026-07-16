Этот прием позволит заплатить меньше в супермаркете: где и как он работает

Как заставить магазин продать товар по старой цене даже если она изменилась

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Многие украинцы сейчас находятся в Польше, поэтому знание местных правил покупок может помочь сэкономить. Так, в популярных сетях супермаркетов случаются ситуации, когда цена на полки не соответствует той, которую система показывает на кассе.

Более подробно о том, как действовать в таком случае и можно ли рассчитывать потратить меньше, расскажет "Телеграф".

Речь идет прежде всего о крупных польских сетях, таких как Lidl и Biedronka. Там обновление цен происходит централизованно, а информация в электронной системе может изменяться дистанционно, чаще всего ночью.

Однако сотрудники магазина не всегда успевают заменить бумажные ценники на полках. Именно поэтому иногда возникает ситуация, когда покупатель берет товар с полки, где указана одна цена, а на кассе видит уже другую.

В странах ЕС законодательство строго защищает права потребителей, поэтому магазины могут получить значительные штрафы за введение клиентов в заблуждение. Если вы заметили такую разницу, следует сфотографировать ценник еще до того, как подойдете к кассе. Фото станет доказательством того, что на момент выбора товара на полке была указана другая стоимость.

Следует внимательно читать информацию на ценнике

Впрочем, есть еще одна особенность, которая часто сбивает покупателей с толку. В польских супермаркетах нередко действуют специальные цены только для владельцев карты лояльности или мобильного приложения магазина.

Если покупатель не просканировал свою карту или приложение, на кассе товар пробьется по более высокой цене. Именно поэтому, прежде чем требовать перерасчет, следует внимательно прочитать информацию на ценнике.

Если возле акционной стоимости есть отметка о необходимости использования карты лояльности, магазин не нарушает правила. Если же такого условия нет, а цена на кассе оказалась больше, покупатель имеет все основания настаивать на продаже товара по цене, указанной на полке.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", у "АТБ" появился новый "серый" магазин: чем он отличается от "черных" и "синих".