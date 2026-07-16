Цей прийом дозволить заплатити менше в супермаркеті: де і як він працює

Як змусити магазин продати товар за старою ціною, навіть якщо вона змінилася

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Багато українців зараз перебувають у Польщі, тому знання місцевих правил покупок може допомогти заощадити. Так, у популярних мережах супермаркетів трапляються ситуації, коли ціна на полиці не відповідає тій, яку система показує на касі.

Докладніше про те, як діяти в такому випадку і чи можна розраховувати витратити менше, розповість "Телеграф".

Йдеться насамперед про великі польські мережі, такі як Lidl та Biedronka. Там оновлення цін відбувається централізовано, а інформація в електронній системі може змінюватися дистанційно, найчастіше вночі.

Однак співробітники магазину не завжди встигають одразу замінити паперові цінники на полицях. Саме через це іноді виникає ситуація, коли покупець бере товар з полиці, де зазначена одна ціна, а на касі бачить вже іншу.

У країнах ЄС законодавство суворо захищає права споживачів, тому магазини можуть отримати значні штрафи за введення клієнтів в оману. Якщо ви помітили таку різницю, варто сфотографувати цінник ще до того, як підійдете до каси. Фото стане доказом того, що на момент вибору товару на полиці була вказана інша вартість.

Варто уважно читати інформацію на ціннику

Втім, є ще одна особливість, яка часто збиває покупців з пантелику. У польських супермаркетах нерідко діють спеціальні ціни лише для власників картки лояльності або мобільного застосунку магазину.

Якщо покупець не просканував свою картку чи додаток, на касі товар проб'ється за вищою ціною. Саме тому перед тим, як вимагати перерахунок, варто уважно прочитати інформацію на ціннику.

Якщо біля акційної вартості є позначка про необхідність використання картки лояльності, магазин не порушує правил. Якщо ж такої умови немає, а ціна на касі виявилася більшою, покупець має всі підстави наполягати на продажі товару за ціною, зазначеною на полиці.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", у "АТБ" з'явився новий "сірий" магазин: чим він відрізняється від "чорних" та "синіх".