Укус пчелы или осы: что нужно сделать сразу, чтобы быстро снизить отек

В теплое время года укусы пчел и ос попадаются довольно часто, особенно во время отдыха на природе, работы в саду или пикников.

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В большинстве случаев они вызывают резкую боль, покраснение, отек и зуд, проходящие через несколько дней. Однако иногда реакция организма может быть значительно более серьезной, поэтому важно знать, как правильно оказать первую помощь и в каких случаях необходимо срочно обратиться к врачу. О том, как уменьшить боль после укуса насекомого рассказали на портале " Allnews.in.ua ".

Удалите жало, если ужалила пчела

Прежде всего нужно выяснить, какое именно насекомое укусило. Пчела после укуса оставляет жало в коже, в то время как оса обычно этого не делает.

Жало необходимо удалить как можно скорее, но делать это нужно осторожно. Специалисты советуют не сжимать его пальцами или пинцетом, так можно выдавить в рану остатки яда. Лучше всего аккуратно подцепить жало ногтем или краем пластиковой карты.

Очистите место укуса

После удаления жала место укуса нужно промыть прохладной водой с мылом. Затем желательно обработать кожу антисептиком, например перекисью водорода, спиртовым раствором или специальным антисептическим средством. Это поможет снизить риск попадания инфекции.

Приложите холодный компресс

Чтобы снизить боль, отек и покраснение, к пораженному участку рекомендуется приложить холодный компресс или пакет со льдом, завернутый в ткань. Держать его следует 10–15 минут, при необходимости повторяя процедуру через некоторое время.

Используйте средства от аллергии

Если после укуса появился сильный зуд или значительный отек, при отсутствии противопоказаний можно использовать антигистаминные препараты. Для местного применения также подойдут специальные гели или мази после укусов насекомых, помогающих облегчить неприятные симптомы.

Какие домашние средства могут помочь

Если аптечки нет под рукой, временно облегчить состояние может кашица из пищевой соды и небольшого количества воды. Ее наносят на место укуса на несколько минут. Некоторые также используют измельченный активированный уголь, смешанный с водой, однако такие методы не заменяют полноценную медицинскую помощь в случае ухудшения самочувствия.

Когда нужно немедленно обратиться к врачу

Срочная медицинская помощь необходима, если пчела или оса ужалила в язык, горло, губу или шею, ведь отек в этих участках может осложнить дыхание. Опасными симптомами также затрудненное дыхание, резкое головокружение, потеря сознания, быстрое распространение отека, сыпь по всему телу или другие признаки сильной аллергической реакции. В таких случаях нужно немедленно вызвать скорую помощь.

Своевременно оказанная первая помощь помогает значительно снизить боль, зуд и отек после укуса пчелы или осы. Внимательное наблюдение за состоянием пострадавшего позволит вовремя заметить опасные симптомы и избежать серьезных осложнений.