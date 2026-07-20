Укус бджоли чи оси: що потрібно зробити одразу, щоб швидко зменшити набряк

У теплу пору року укуси бджіл і ос трапляються досить часто, особливо під час відпочинку на природі, роботи в саду чи пікніків.

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У більшості випадків вони викликають різкий біль, почервоніння, набряк і свербіж, які минають за кілька днів. Однак іноді реакція організму може бути значно серйознішою, тому важливо знати, як правильно надати першу допомогу та в яких випадках необхідно терміново звернутися до лікаря. Про те, як зменшити біль після укусу комахи розповіли на порталі "Allnews.in.ua".

Видаліть жало, якщо вжалила бджола

Перш за все потрібно з'ясувати, яка саме комаха вкусила. Бджола після укусу залишає жало у шкірі, тоді як оса зазвичай цього не робить.

Жало необхідно видалити якомога швидше, але робити це потрібно обережно. Фахівці радять не стискати його пальцями чи пінцетом, адже так можна видавити в рану залишки отрути. Найкраще акуратно підчепити жало нігтем або краєм пластикової картки.

Очистіть місце укусу

Після видалення жала місце укусу потрібно промити прохолодною водою з милом. Потім бажано обробити шкіру антисептиком, наприклад перекисом водню, спиртовим розчином або спеціальним антисептичним засобом. Це допоможе знизити ризик потрапляння інфекції.

Прикладіть холодний компрес

Щоб зменшити біль, набряк і почервоніння, до ураженої ділянки рекомендується прикласти холодний компрес або пакет із льодом, загорнутий у тканину. Тримати його варто 10–15 хвилин, за потреби повторюючи процедуру через деякий час.

Використайте засоби від алергії

Якщо після укусу з'явилися сильний свербіж або значний набряк, за відсутності протипоказань можна скористатися антигістамінними препаратами. Для місцевого застосування також підійдуть спеціальні гелі або мазі після укусів комах, які допомагають полегшити неприємні симптоми.

Які домашні засоби можуть допомогти

Якщо аптечки немає під рукою, тимчасово полегшити стан може кашка з харчової соди та невеликої кількості води. Її наносять на місце укусу на кілька хвилин. Деякі також використовують подрібнене активоване вугілля, змішане з водою, однак такі методи не замінюють повноцінної медичної допомоги у разі погіршення самопочуття.

Коли потрібно негайно звернутися до лікаря

Термінова медична допомога необхідна, якщо бджола або оса вжалила в язик, горло, губу чи шию, адже набряк у цих ділянках може ускладнити дихання. Небезпечними симптомами також є утруднене дихання, різке запаморочення, втрата свідомості, швидке поширення набряку, висип по всьому тілу або інші ознаки сильної алергічної реакції. У таких випадках потрібно негайно викликати швидку допомогу.

Своєчасно надана перша допомога допомагає значно зменшити біль, свербіж і набряк після укусу бджоли чи оси. Водночас уважне спостереження за станом постраждалого дозволить вчасно помітити небезпечні симптоми та уникнути серйозних ускладнень.