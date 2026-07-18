Зачем в лифте зеркало: причины, о которых мало кто задумывается

Благодаря зеркалу поездка в лифте становится комфортнее и безопаснее

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Очень часто в лифтах можно заметить зеркало. Многие считают, что оно выполняет привычную функцию, чтобы пассажиры могли поправить прическу или проверить, ровно ли сидит одежда. Но это не единственная причина. У зеркала в лифте есть и более практичные функции.

Одна из причин — контроль пространства и безопасность. Как отмечает портал Shareinfo, даже несколько секунд в закрытой кабине с посторонними людьми могут быть некомфортными. Зеркало позволяет видеть, что происходит за спиной, не оборачиваясь.

Еще одна причина — борьба с клаустрофобией. Некоторых пугает замкнутое пространство лифта. Зеркало визуально "расширяет" кабину и добавляет света, благодаря чему поездка ощущается менее тесной и более комфортной психологически.

Зеркало в лифте. Фото из открытых источников

Кроме того, большое зеркало могут размещать для удобства людей на кресле колесном. В кабине, где сложно развернуться, зеркало помогает расширить обзор при движении задним ходом и помогает точнее сориентироваться при выходе.

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