Навіщо в ліфті дзеркало: причини, про які мало хто замислюється

Завдяки дзеркалу поїздка в ліфті стає комфортнішою та безпечнішою

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Дуже часто в ліфтах можна помітити дзеркало. Багато хто вважає, що воно виконує звичну функцію, аби пасажири могли поправити зачіску чи перевірити, чи рівно сидить одяг. Але це не єдина причина. У дзеркала в ліфті є й більш практичні функції.

Одна з причин — контроль простору та безпека. Як зазначає портал Shareinfo, навіть кілька секунд у закритій кабіні із сторонніми людьми можуть бути некомфортними. Дзеркало дозволяє бачити, що відбувається за спиною, не обертаючись.

Ще одна причина – боротьба з клаустрофобією. Декого лякає замкнений простір ліфта. Дзеркало візуально "розширює" кабіну і додає світла, завдяки чому поїздка відчувається менш тісною і більш комфортною психологічно.

Дзеркало у ліфті. Фото з відкритих джерел

Крім того, велике дзеркало можуть розміщувати для зручності людей на кріслі колісному. У кабіні, де складно розвернутися, дзеркало допомагає розширити огляд при русі заднім ходом і допомагає точніше зорієнтуватися при виході.

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