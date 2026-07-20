Этот документ из 90-х больше не работает: владельцам домов нужно срочно получить одну бумагу
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Старые акты выдавались вплоть до 2002 года
Многие граждане Украины до сих пор имеют государственные акты на землю старого образца красно-желтого цвета. Однако без кадастрового номера земельного участка продать свой дом невозможно.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета. В материале отмечается, что на сегодняшний день присвоение кадастрового номера является обязательной частью процедуры оформления земельного участка, но в государственных актах "старого образца" кадастровый номер отсутствует.
"До сих пор многие граждане Украины имеют государственные акты на землю старого образца красно-желтого цвета. Такие акты выдавались до 2002 года, когда присвоение кадастрового номера еще не предусматривалось", — отмечают эксперты.
Эти акты являются действительными, однако, чтобы провести необходимые юридические действия с земельным участком, необходимо присвоить ему кадастровый номер.
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