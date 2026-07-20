Этот документ из 90-х больше не работает: владельцам домов нужно срочно получить одну бумагу

Старые акты выдавались вплоть до 2002 года

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Многие граждане Украины до сих пор имеют государственные акты на землю старого образца красно-желтого цвета. Однако без кадастрового номера земельного участка продать свой дом невозможно.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета. В материале отмечается, что на сегодняшний день присвоение кадастрового номера является обязательной частью процедуры оформления земельного участка, но в государственных актах "старого образца" кадастровый номер отсутствует.

Государственный Акт на право частной собственности на землю без кадастрового номера

"До сих пор многие граждане Украины имеют государственные акты на землю старого образца красно-желтого цвета. Такие акты выдавались до 2002 года, когда присвоение кадастрового номера еще не предусматривалось", — отмечают эксперты.

Эти акты являются действительными, однако, чтобы провести необходимые юридические действия с земельным участком, необходимо присвоить ему кадастровый номер.

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