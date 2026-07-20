Цей документ із 90-х більше не працює: власникам будинків потрібно терміново отримати один папірець

Старі акти видавалися до 2002 року

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Чимало громадян України досі мають державні акти на землю старого зразка червоно-жовтого кольору. Проте без кадастрового номера земельної ділянки продати свою оселю неможливо.

Про це пише Судово-юридична газета. У матеріалі наголошується, що на сьогодні присвоєння кадастрового номера є обов’язковою частиною процедури оформлення земельної ділянки, але у державних актах "старого зразка" кадастровий номер відсутній.

Державний акт на право приватної власності на землю без кадастрового номера

"Досі багато громадян України мають державні акти на землю старого зразка червоно-жовтого кольору. Такі акти видавалися до 2002 року, коли присвоєння кадастрового номера ще не передбачалося", — зазначають експерти.

Ці акти є дійсними, однак, щоб провести необхідні юридичні дії із земельною ділянкою, необхідно надати їй кадастровий номер.

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