"Оникс" атакует Украину: почему эту ракету тяжело сбить (инфографика)
Ракета "Оникс" летит с большой скоростью и почти не поддается ПВО: куда целят оккупанты
В войне против Украины российские оккупанты используют ракеты, которые очень тяжело сбить силам ПВО. Среди них — ракета "Оникс", которую неоднократно применяли для атак по Одессе и Николаеву.
Что нужно знать
- Россия применяет ракеты "Оникс" против Украины, атакуя Одессу и Николаев
- Ракета сверхзвуковая, устойчивая к РЭБ, дальность до 600–800 км, боевая часть ~300 кг
- В Украине ее могут сбивать системы Patriot и SAMP/T
- Вместе с "Калибрами" и "Цирконами" "Оникс" составляет основу ударного арсенала ВМС РФ
Как сообщают в Воздушных силах, такую ракету россияне снова применили в ночь на 1 октября. Пуски "Оникса" произошли из временно оккупированного Крыма. И хоть "Оникс" противокорабельная ракета, враг применяет ее против прибрежных городов.
Что это за ракета "Оникс" и чем особенная
"Оникс" П-800 — советская (российская) противокорабельная ракета, которая может развить сверхзвуковую скорость до 3182 км/ч на высоте. Такая скорость необходима для ударов по кораблям. Работу над Ониксом начали в конце 70-х и она родственна ракетам Х-22 и Х-32.
Летит "Оникс" на расстояние до 600 км (экспортная версия "Яхонт" имеет вдвое меньшую дальность), обычно на высоте около 14 км, перед ударом снижается. Масса боевой части – около 300 килограммов.
Есть корабельный вариант длиной 8 м и авиационный вариант длиной 6,1 м. Модернизированная версия 2019 года ("Оникс-М") имеет дальность до 800 км и улучшенные характеристики противодействия радиоэлектронной борьбе. Ракеты "Оникс" используются в береговом ракетном комплексе "Бастион", расположенном в Крыму.
Чем опасна ракета "Оникс"
Российские ракеты "Оникс" сбивать тяжело, но возможно. Украинские военные уже делали это. Украинские воздушные силы могут уничтожать подобные ракеты с помощью систем Patriot и SAMP/T, однако их слишком мало, чтобы полностью нейтрализовать угрозу. Важно, что эта ракета сверхзвуковая и устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы, а у России есть сотни "Ониксов" в запасе. Вместе с ракетами "Калибр" и гиперзвуковыми "Цирконами" они составляют основу российского арсенала ВМС.
Ранее Телеграф рассказывал, что под ударом оказались не только прибрежная Одесчина, но и Харьков. Враг ударил по городу КАБамы, повлекши пожар на многострадальном рынке "Барабашова" и повредив несколько домов.