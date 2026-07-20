"Я бы умерла при встрече": украинцев испугал паук с экзотической внешностью (фото)
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Такой вид распространен по всей Европе
Жительница Запорожья обнаружила у себя в саду необычного паука. Некоторые с таким видом никогда не сталкивались, хотя он не является редким.
Об интересной находке девушка рассказала на своей странице в Facebook.
"Такое интересное существо увидели впервые в своем цветнике", — пишет пользовательница и прикрепляет соответствующее фото.
Согласно анализу ИИ, речь идет о цветочном пауке, которого еще называют пауком-крабом. Это вид пауков семейства Пауки-бокоходы (Thomisidae). У этого вида ярко выражен половой диморфизм в размере и окраске. Самцы длиной 4 мм, в то время как самки достигают длины 10 мм. У самца головогрудь (просома) черноватого цвета, брюшко (опистосома) от белого до желтоватого окраса с двумя тёмными длинными полосами. Обе передние пары ног с широкими полосами чёрного и коричневого цвета, обе задние пары ног основного цвета брюшка.
У самок окраска всего тела варьирует от ярко-жёлтого до жёлто-зелёного и белого. Часто на боковых сторонах брюшка имеются две длинные красные полосы. Часто пауки бывают чисто жёлтого цвета с бледными ногами.
Обитает такой вид по всей Европе. К счастью, для человека такие существо полностью безопасны по нескольким причинам:
- Неагрессивны: не нападают на людей и будут стараться убежать;
- Не прокусят кожу: у них слишком маленькие челюсти (хелицеры).
- Безвредный яд: их яд рассчитан исключительно на мелких насекомых (мух, пчел, бабочек).
В комментариях под постом автора многие украинцы выразили удивление такой находкой:
- Я бы умерла, если бы такого у себя увидела;
- Пришельцы уже тут.
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