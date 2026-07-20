"Я бы умерла при встрече": украинцев испугал паук с экзотической внешностью (фото)

Такой вид распространен по всей Европе

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Жительница Запорожья обнаружила у себя в саду необычного паука. Некоторые с таким видом никогда не сталкивались, хотя он не является редким.

Об интересной находке девушка рассказала на своей странице в Facebook.

"Такое интересное существо увидели впервые в своем цветнике", — пишет пользовательница и прикрепляет соответствующее фото.

Цветочный паук

Согласно анализу ИИ, речь идет о цветочном пауке, которого еще называют пауком-крабом. Это вид пауков семейства Пауки-бокоходы (Thomisidae). У этого вида ярко выражен половой диморфизм в размере и окраске. Самцы длиной 4 мм, в то время как самки достигают длины 10 мм. У самца головогрудь (просома) черноватого цвета, брюшко (опистосома) от белого до желтоватого окраса с двумя тёмными длинными полосами. Обе передние пары ног с широкими полосами чёрного и коричневого цвета, обе задние пары ног основного цвета брюшка.

Самка цветочного паука Misumena vatia. Фото - Википедия

У самок окраска всего тела варьирует от ярко-жёлтого до жёлто-зелёного и белого. Часто на боковых сторонах брюшка имеются две длинные красные полосы. Часто пауки бывают чисто жёлтого цвета с бледными ногами.

Обитает такой вид по всей Европе. К счастью, для человека такие существо полностью безопасны по нескольким причинам:

Неагрессивны: не нападают на людей и будут стараться убежать;

не нападают на людей и будут стараться убежать; Не прокусят кожу: у них слишком маленькие челюсти (хелицеры).

у них слишком маленькие челюсти (хелицеры). Безвредный яд: их яд рассчитан исключительно на мелких насекомых (мух, пчел, бабочек).

В комментариях под постом автора многие украинцы выразили удивление такой находкой:

Я бы умерла, если бы такого у себя увидела;

Пришельцы уже тут.

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