"Это чудо". Известный украинский комик Детков подробно рассказал об отсутствии руки

Комик признался, как на его особенность отреагировали родители после его рождения

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Сергей Детков — украинский комик и участник российского шоу "ЧБД", осудил войну, но переехал жить в Европу. Он родился без части руки и впервые откровенно рассказал о своей особенности и реакции родителей после его рождения.

Историей он поделился в интервью российскому журналисту Юрию Дудю. Детков признался, что никогда не пытался выяснить, почему родился с такой врожденной особенностью. По его словам, этот вопрос никогда не был для него принципиальным.

"Раньше я был пессимистом и говорил, что у меня руки наполовину нет. А сейчас я оптимист — считаю, что она наполовину есть", — с улыбкой сказал комик

Он также отметил, что ни разу не расспрашивал родителей о причинах этого состояния. В то же время комик поделился историей, которую знает по словам родных. По его словам, сразу после родов медработница обратилась к его отцу с шокирующим вопросом.

«Я знаю только основные факты. Когда я родился, акушерка вышла к отцу и сказала: «У вас сын такой родился… Будете отказываться?» Отец послал ее (ред. — очень далеко) и сказал: «Ты что вообще такое говоришь? Уходи отсюда". Для меня именно эта история закрыла все вопросы относительно отношения отца. Просто так произошло. Такое бывает", — признался стендапер

Сергей Детков. Фото: скриншот с видео

Детков сообщил, что подобная врожденная патология встречается достаточно редко. По информации, которую он сам находил, примерно один ребенок из 4-5 тысяч рождается с такой особенностью развития.

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