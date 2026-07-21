"Це диво". Відомий український комік Дєтков детально розповів про відсутність руки

Комік зізнався, як на його особливість відреагували батьки після його народження

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Сергій Дєтков — український комік та учасник російського шоу "ЧБД", який засудив війну, але переїхав жити до Європи. Він народився без частини руки і вперше відверто розповів про свою особливість та реакцію батьків після його народження.

Історією він поділився в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю. Дєтков зізнався, що ніколи не намагався з'ясувати, чому народився з такою вродженою особливістю. За його словами, це питання ніколи не було для нього принциповим.

"Раніше я був песимістом і казав, що в мене руки наполовину немає. А зараз я оптиміст — вважаю, що вона наполовину є", — з усмішкою сказав комік

Він також зазначив, що жодного разу не розпитував батьків про причини цього стану. Водночас комік поділився історією, яку знає зі слів рідних. За його словами, одразу після пологів медпрацівниця звернулася до його батька з шокуючим запитанням.

"Я знаю лише основні факти. Коли я народився, акушерка вийшла до батька і сказала: "У вас син ось такий народився… Будете відмовлятися?" Батько послав її (ред. — дуже далеко) й сказав: "Ти що взагалі таке говориш? Іди звідси". Для мене саме ця історія закрила всі питання щодо ставлення батька. Просто так сталося. Таке буває", — зізнався стендапер

Сергій Дєтков. ФОто: скріншот з відео

Дєтков повідомив, що подібна вроджена патологія трапляється доволі рідко. За інформацією, яку він сам знаходив, приблизно одна дитина з 4–5 тисяч народжується з такою особливістю розвитку.

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