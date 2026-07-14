Редкие пернатые гости из Азии поселились в Запорожье – их считают самыми красивыми в мире (фото)

На родине их считают символом супружеской верности и гармонии

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Поселившиеся в Запорожье утки-мандаринки вывели птенцов. Эти жители Китая, Кореи, Японии, Тайваня и Дальнего Востока не являются аборигенными для Украины.

Фото малышей мандаринок из Запорожья возле одного из водоемов города показал фотограф Евгений Вик. Птицы появились в Запорожье несколько лет назад.

Мандаринки чувствуют себя как дома. Фото: Eugene Vik

Малыши чувствуют себя уютно рядом с мамой. Фото: Eugene Vik

Впервые уток-мандаринок в дикой природе области заметили в 2021 году на острове Хортица. Впоследствии птицы стали появляться и на водоемах в других районах Запорожья. Мандаринки остались не только на период миграции, но, вероятно, сформировали собственную местную популяцию.

Птенцы очень милые. Фото: Eugene Vik

Мандаринки вывели потомство в Запорожье. Фото: Eugene Vik

Утки-мандаринки в Запорожье

Утки-мандаринки не являются типичным видом для дикой природы Украины. На территории Европы эти птицы появились путём декоративного разведения. Отдельные особи попали в природные условия, адаптировались и начали размножаться.

Раньше мандаринку видели в Черкассах

В конце прошлого года самца-мандаринку заметили на Днепре в Черкассах. Яркая экзотичная птица присоединилась к стае обычных уток.

Утки-мандаринки селятся в Украине — что о них известно

Это декоративная птица семьи утиных. Самцы выглядят очень ярко — разноцветное оперение и челка на голове, а самки неприметны, как обычные утки. Мандаринка считается одной из самых ярких и красивых уток в мире.

Перья мандаринки поражают богатством цветов. Фото: facebook.com/dmr.parks

Длина тела самца достигает около 48 см, самки – до 41 см, размах крыльев – 65–75 см. Вес птиц обычно составляет 0,5–0,6 кг.

Мандаринок часто содержат в парках и зоопарках. В дикой природе эти утки обитают в лесах вблизи горных рек и озер. Гнездятся мандаринки в дуплах деревьев, иногда на высоте до 15 метров.

Самец мандаринки выглядит как птица из мультика. Фото: facebook.com/dmr.parks

Сезон размножения этих уток начинается в конце зимы – начале весны. Самка откладывает от 7 до 14 яиц и высиживает около месяца. По оценкам специалистов, популяция мандаринок по всему миру достигает 65-66 тысяч особей. Их численность уменьшается.

Охота на этих уток под запретом. В Восточной Азии мандаринок считают символом супружеской верности и гармонии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что к украинцу наведалась мистическая птица, которую считают символом Украины. Говорят, они приносят известие.