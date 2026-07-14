Редкие пернатые гости из Азии поселились в Запорожье – их считают самыми красивыми в мире (фото)
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На родине их считают символом супружеской верности и гармонии
Поселившиеся в Запорожье утки-мандаринки вывели птенцов. Эти жители Китая, Кореи, Японии, Тайваня и Дальнего Востока не являются аборигенными для Украины.
Фото малышей мандаринок из Запорожья возле одного из водоемов города показал фотограф Евгений Вик. Птицы появились в Запорожье несколько лет назад.
Впервые уток-мандаринок в дикой природе области заметили в 2021 году на острове Хортица. Впоследствии птицы стали появляться и на водоемах в других районах Запорожья. Мандаринки остались не только на период миграции, но, вероятно, сформировали собственную местную популяцию.
Утки-мандаринки не являются типичным видом для дикой природы Украины. На территории Европы эти птицы появились путём декоративного разведения. Отдельные особи попали в природные условия, адаптировались и начали размножаться.
Раньше мандаринку видели в Черкассах
В конце прошлого года самца-мандаринку заметили на Днепре в Черкассах. Яркая экзотичная птица присоединилась к стае обычных уток.
Утки-мандаринки селятся в Украине — что о них известно
Это декоративная птица семьи утиных. Самцы выглядят очень ярко — разноцветное оперение и челка на голове, а самки неприметны, как обычные утки. Мандаринка считается одной из самых ярких и красивых уток в мире.
Длина тела самца достигает около 48 см, самки – до 41 см, размах крыльев – 65–75 см. Вес птиц обычно составляет 0,5–0,6 кг.
Мандаринок часто содержат в парках и зоопарках. В дикой природе эти утки обитают в лесах вблизи горных рек и озер. Гнездятся мандаринки в дуплах деревьев, иногда на высоте до 15 метров.
Сезон размножения этих уток начинается в конце зимы – начале весны. Самка откладывает от 7 до 14 яиц и высиживает около месяца. По оценкам специалистов, популяция мандаринок по всему миру достигает 65-66 тысяч особей. Их численность уменьшается.
Охота на этих уток под запретом. В Восточной Азии мандаринок считают символом супружеской верности и гармонии.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что к украинцу наведалась мистическая птица, которую считают символом Украины. Говорят, они приносят известие.