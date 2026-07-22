Мороженое как камень после морозилки? Вот 3 способа быстро размягчить его без потери вкуса
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Существует несколько простых способов сделать десерт мягким и кремовым, не испортив его текстуру
Многие сталкивались с ситуацией, когда мороженое после морозильной камеры становится настолько твердым, что его невозможно набрать ложкой. Впрочем, существует несколько проверенных методов, которые помогут быстро вернуть десерту идеальную консистенцию, не превратив его в жидкую массу.
Подробнее о них рассказало издание Directo al Paladar.
Самая распространенная ошибка – пытаться разогреть мороженое в микроволновке на высокой мощности. Из-за этого края быстро тают, тогда как середина остается ледяной. В результате десерт теряет свою кремовую текстуру.
Переложите контейнер в холодильник
Если вы планируете подать мороженое чуть позже, поставьте его на среднюю полку холодильника примерно на 20–30 минут. Так оно прогреется равномерно и не будет таять только по краям.
Воспользуйтесь теплой ложкой или ножом
Опустите ложку мороженого или нож в горячую воду, вытрите насухо и сразу режьте или набирайте десерт. Теплый металл легко проходит через плотную массу, не повреждая ее структуру.
Не храните мороженое на дверце морозилки
Чтобы мороженое не превращалось в "камень", его лучше держать в самой холодной части морозильной камеры со стабильной температурой и плотно закрывать крышку после каждого использования. Это поможет избежать образования кристаллов льда и сохранит нежную текстуру.
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