Картошка остается свежей до года: нужен лишь один ингредиент

Женщина использует сухую землю, чтобы картофель дольше сохранялся

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Картофель — один из самых распространенных ингредиентов на кухнях по всему миру. У каждого хозяина/хозяйки наверняка хранится как минимум несколько килограмм этого овоща.

Проблема возникает, когда через несколько дней или недель после покупки картофеля мы заглядываем в кладовку и обнаруживаем, что клубни позеленели, начали прорастать, стали мягкими или вовсе покрыты плесенью. Об этом сообщает dnevno.

По словам видеоблогера Марандии Райт, одна из главных причин быстрой порчи магазинного картофеля — это способ его доставки из супермаркета, чаще всего в пластиковых пакетах.

Одна из главных причин — это пластиковый пакет. Он запотевает, намокает картофель, вызывает гниение, и гниль начинает распространяться. Марандия Райт

Чтобы картофель не испортился, стоит использовать дедовский метод, утверждает Марандия. Люди из поколения в поколение особенно те, кто выращивает его самостоятельно, свежевыкопанный картофель выкладывали в картонную коробку и оставляли в темном помещении.

Те из вас, кто выращивал картофель, знают, что, выкопав картофелину из земли, можно положить её в картонную коробку и просто оставить в тёмном помещении. Ее можно достать в любой момент, и она будет пригодна к употреблению до следующего сезона. Марандия Райт

Что касается магазинного картофеля, то первое, что нужно сделать дома после его покупки — достать картофель из полиэтиленового пакета. Затем необходимо тщательно его высушить. Перед хранением стоит убедиться, что на кожуре не осталось влаги. Что касается домашнего картофеля — его мыть не надо.

Когда вы собираете свой собственный картофель, вы его не моете. Вы оставляете его в его первоначальной почве, первоначальные микроорганизмы, то, с чем он рос, помогут защитить и сохранить его. Марандия Райт

Марандия Райт/Фото: screenshot

Для дальнейшего хранения картофеля вам понадобиться лишь коробка и немного земли. Марандия рекомендует использовать обычную картонную коробку. Следующий шаг — собрать немного земли из огорода и оставить ее на солнце на сутки, чтобы она полностью высохла. Много земли не нужно — достаточно слегка присыпать каждую картофелину. Между отдельными клубнями должно быть некоторое расстояние, чтобы они не соприкасались друг с другом. Для дополнительной защиты картофеля Марандия предлагает укладывать его слоями. Один слой картофеля можно накрыть газетой, затем добавить еще один слой картофеля, а затем еще один слой бумаги. Вместо газеты можно использовать сухую землю. По словам Райт, этот способ хранения позволяет хранить картофель до года.

Отметим, многие привыкли держать картофель и лук рядом, оба овоща обычно лежат в погребе или кухонном шкафу. Однако, такая привычка может значительно сократить срок их хранения.