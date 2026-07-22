Картопля залишається свіжою до року: потрібен лише один інгредієнт

Жінка використовує суху землю, щоб картопля довше зберігалася

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Картопля — один із найпоширеніших інгредієнтів на кухнях по всьому світу. У кожного господаря/господарки, ймовірно, зберігається щонайменше кілька кілограмів цього овочу.

Проблема виникає, коли через кілька днів або тижнів після покупки картоплі ми зазираємо в комору і бачимо, що бульби позеленіли, почали проростати, стали м’якими або покриті пліснявою. Про це повідомляє dnevno.

За словами відеоблогерки Марандії Райт, одна з головних причин швидкого псування магазинної картоплі — це спосіб її доставки з супермаркету, найчастіше у пластикових пакетах.

Одна з головних причин – це пластиковий пакет. Він пітніє, зволожує картоплю, викликає гниття, і гнилизна починає поширюватися. Марандія Райт

Щоб картопля не зіпсувалася, варто використати дідівський метод, стверджує Марандія. Люди з покоління в покоління особливо ті, хто вирощує її самостійно, свіжокопану картоплю викладали в картонну коробку і залишали в темному приміщенні

Ті з вас, хто вирощував картоплю, знають, що викопавши картоплину із землі, можна покласти її в картонну коробку і просто залишити в темному приміщенні. Її можна дістати будь-якої миті, і вона буде придатна до вживання до наступного сезону. Марандія Райт

Щодо магазинної картоплі, то перше, що потрібно зробити вдома після її покупки — дістати картоплю з поліетиленового пакета. Потім потрібно ретельно його висушити. Перед зберіганням варто переконатись, що на шкірці не залишилося вологи. Щодо домашньої картоплі — її мити не треба.

Коли ви збираєте свою власну картоплю, ви її не миєте. Ви залишаєте її в її первинному ґрунті, початкові мікроорганізми, те, з чим вона росла, допоможуть захистити та зберегти її. Марандія Райт

Марандія Райт/Фото: screenshot

Для подальшого зберігання картоплі вам знадобиться лише коробка та трохи землі. Марандія рекомендує використовувати звичайну картонну коробку. Наступний крок — зібрати трохи землі з городу і залишити її на сонці на добу, щоб вона повністю висохла. Багато землі не потрібно — досить трохи присипати кожну картоплину. Між окремими бульбами має бути деяка відстань, щоб вони не стикалися одна з одною. Для додаткового захисту картоплі Марандія пропонує укладати її шарами. Один шар картоплі можна накрити газетою, потім додати ще один шар картоплі, а потім ще один шар паперу. Замість газети можна використати суху землю. За словами Райт, цей спосіб зберігання дозволяє зберігати картоплю до року.

Зазначимо, багато хто звикли тримати картоплю і цибулю поруч, обидва овочі зазвичай лежать у льоху або кухонній шафі. Однак така звичка може значно скоротити термін їх зберігання.