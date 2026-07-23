Как из этoй кoмнаты сделать "конфетку" без ремонта: 7 шагов и она будет выглядеть "дорого"
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Немаловажную роль в дизайне играют акценты
Внешний вид комнаты можно кардинально преобразить даже не прибегая к ремонту. Всего несколько шагов могут сделать интерьер гораздо стильнее и комфортнее.
Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на советы дизайнеров. По их словам, чтобы исправить "дешевый" вид комнаты, достаточно исправить несколько распространенных ошибок.
Для примера авторы взяли помещение, которое выглядит следующим образом:
Как преобразить пространство без ремонта: пошаговая инструкция
- Убрать короткие шторы, которые визуально режут стены. Карниз лучше поднять к потолку, а ткань опустить до пола.
- Убрать маленький ковер. Лучше выбрать модель, на которую будут заходить хотя бы передние ножки дивана.
- Добавить свет на разной высоте, например торшер и настольную лампу с теплым тоном.
- Добавить темных акцентов светлой комнате. Это может быть столик, кресло или рама.
- Убрать визуальный шум. Декор лучше держать группами, оставляя свободное пространство.
- Добавить фактуры — лён, шерсть и натуральное дерево.
- Добавить комнате масштаб и характер с помощью больших деталей — картина, большое растение.
Ранее сообщалось, что тяжелые шторы и жалюзи, собирающие пыль, уходят в прошлое. На смену им приходит решение, которое считалось устаревшим, но сейчас возвращается в моду.