Больше похоже на щетку. Грибник удивил находкой в закарпатском лесу (фото)

Опытные грибники сразу признали "трофей"

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Грибной сезон в Украине набирает обороты. Мужчина похвастался в сети диковинной находкой, сделанной в Закарпатье.

Пользователь Facebook Иван Петканич опубликовал фото "добычи" в специализированной группе. Он задал опытным грибникам вопрос, съедобный ли этот гриб.

Чудо- щетка, неизвестно, съедобна ли. Иван Петканич

Иван Петканич нашел необычный гриб/Фото: facebook.com/ivan.petkanych.3

В сети подсказали Ивану, что он нашел "Оленьи рожки" — это народное название грибов с необычной коралловидной формой, похожей на ветвистые рога.

"Это бараньи рога, вкусный и съедобный гриб. Но они бывают разных цветов, это отличает их от съедобных и не съедобных".

"С детства их ем".

"Оленьи рожки. Вкуснятина невероятная".

"Дедова борода".

"На Закарпатье говорят корчовани".

"Гриб съедобен. Оленьи рога или гусиные лапки".

Рамарию желтую, официальное название этого вида, можно найти возле поваленных деревьев и на пнях. Этот гриб растет на лесной подстилке в хвой­ных, смешанных и ли­ст­вен­ных ле­сах. Примечательно, что его можно найти даже зимой, если будет способствовать погода.

Отметим, "оленьи рожки" — съедобный гриб, правда, употребляют в пищу лишь молодые экземпляры. Старые грибы сильно горчат и могут вызвать расстройство желудка. Кроме того, при сборе важно убедиться, что это не ядовитый или горький двойник — эти грибы обычно розового, красного, фиолетового и белого цвета.

"Оленьи рожки" перед готовкой (жаркой или варкой) обязательно нужной тщательной промыть, после чего отваривать около 15-20 минут, сливая отвар.

Ранее мужчина показал большое количество грибов, которые ему удалось собрать в украинском лесу. Речь идет о Бучанском районе Киевской области.