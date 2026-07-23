Як із цієї кімнати зробити "цукерочку" без ремонту: 7 кроків і вона виглядатиме "дорого"

Важливу роль у дизайні відіграють акценти

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Зовнішній вигляд кімнати можна кардинально змінити навіть не вдаючись до ремонту. Всього кілька кроків можуть зробити інтер’єр набагато стильнішим та комфортнішим.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на поради дизайнерів. За їхніми словами, щоб виправити "дешевий" вигляд кімнати, достатньо виправити кілька поширених помилок.

Для прикладу автори взяли приміщення, яке має такий вигляд:

Як змінити простір без ремонту: покрокова інструкція

Прибрати короткі штори, що візуально ріжуть стіни. Карниз краще підняти до стелі, а тканину опустити до підлоги.

Прибрати маленький килим. Краще обрати модель, на яку заходитимуть хоча б передні ніжки дивана.

Додати світло на різній висоті, наприклад, торшер і настільну лампу з теплим тоном.

Додати темні акценти світлій кімнаті. Це може бути столик, крісло чи рама.

Прибрати візуальний шум. Декор краще тримати групами, залишаючи вільний простір.

Додати фактури — льон, шерсть та натуральне дерево.

Додати кімнаті масштаб та характер за допомогою великих деталей – картина, велика рослина.

Раніше повідомлялося, що важкі штори та жалюзі, що збирають пил, йдуть у минуле. На зміну їм приходить рішення, яке вважалося застарілим, але зараз повертається до моди.